V objemu hipnoze: Kako lahko uporabite skrivno moč, ki jo imate v sebi?

Ste vedeli, da je hipnoza darilo, ki ste ga prejeli že ob rojstvu? In da je to izjemno učinkovito orodje, s katerim lahko premikate meje, premagate strahove, odpravite odvisnost, povišate samozavest in postanete uspešnejši? Preverite v videu, kako lahko hipnoza pomaga tudi vam.

Hipnoza oziroma samohipnoza ni tista »vudu disciplina« ki jo morda poznamo iz filmov in odrskih šovov. To je veščina, ki vam omogoča komunicirati z vašim nezavednim umom, in ni nič drugega kot »komunikacija, s katero lahko pomagamo tako sebi kot komur koli drugemu,« nam v intervjuju razkrije mojster dr. Aleksander Šinigoj, priznani strokovnjak za hipnozo, avtor knjižne uspešnice Hipnoza 1, Moč nezavednega uma. S svojimi tehnikami je obogatil življenja podjetnikov, vodij in strokovnjakov različnih področij.

Dr. Aleksander Šinigoj se s hipnozo ukvarja že 20 let, srečal jo je po naključju, ko se je tudi sam znašel na dnu in iskal učinkovito samopomoč. »Moja zgodba se začne leta 2003, ko sem končal v bolnici, takrat sem imel različne izzive – starši so se doma ločevali, imel sem težave z zdravjem …« In ko je iskal pravo rešitev, ki bi ga potegnila iz brezna, je odkril hipnozo. »Takrat sem umiril notranji svet, kar naenkrat sem lažje spal, bistveno lažje sem gledal na situacijo in videl neko upanje, da si lahko pomagam.« Sledilo je prelomno spoznanje: »Vav, to orodje bi moral poznati vsak, to bi morali učiti že v osnovni šoli.«

Hitro je začutil novo poslanstvo, učenje in poglabljanje v to neverjetno učinkovito orodje mu je dalo nov zanos: »Čutim to poslanstvo, da to znanje širim čim širši publiki, da čim več ljudi to znanje spozna in da si zna pomagati. Ljudje imajo pred sabo tak čudovit potencial,« je prepričan Šinigoj in primerja z upravljanjem televizorja: »In če nimamo daljinca, ne moremo izkoristiti vseh funkcij, ki jih ponuja. Hipnozo vidim kot neki vmesni člen, ki bi ga rad predal čim večjemu številu ljudi.« V dveh desetletjih mu je tako uspelo pomagati in izobraziti številne posameznike po vsej Sloveniji: razložil jim je navodila za upravljanje »televizorja«, pokazal jim je »daljinec«, s katerim lahko programirajo svoj um. In takrat so meje in cilji na dosegu roke.

Tudi sami smo se podali v raziskovanje nezavednega in dr. Aleksandru Šinigoju postavili nekaj vprašanj o neskončnih priložnostih, ki nam jih ponuja hipnoza oziroma samohipnoza. Nastal je prav zanimiv in poučen pogovor.

Komu in čemu je hipnoza pravzaprav namenjena?

Dr. Aleksander Šinigoj se s hipnozo ukvarja že 20 let. FOTO: Črt Piksi

Odvisno od tega, kaj potrebujemo. Nekateri uporabljajo samohipnozo zato, ker želijo boljše spati. Spet so drugi, ki imajo težave s prehranjevanjem ali kakšno drugo odvisnostjo. Hipnoza se uporablja tudi v medicini – nekateri zdravniki s pomočjo hipnoze naredijo t. i. hipnotično anestezijo. Danes ženske rojevajo s pomočjo hipnoze in samohipnoze. Hipnoza se uporablja pri vrhunskih športnikih, pri vzgoji otroka in pri učenju. Torej, kakršen koli je naš izziv v nezavednem, je hipnoza neko čudovito orodje, s katerim si lahko pomagamo.

Kako usvojimo te tehnike, da si lahko pomagamo?

Mi smo že sami po sebi naravni hipnotizerji, tudi če se ne zavedamo, hipnotiziramo sami sebe vsak dan. Pri tem je pomembno, da smo bolj pozorni na to, kakšne besede izgovarjamo in kakšne sugestije dajemo sebi oziroma drugim. Pri hipnozi je pomembno, da razumemo strukturo – hipnoza se torej začne z neko namero, s stikom pripravimo teren in potem pride do tega, da se ljudje odločimo, kaj bi radi s hipnozo dosegli. Ko odkrijemo, kaj pravzaprav počnemo, naredimo indukcijo. Indukcija je način, kako vzpostavimo neko hipnotično stanje, ko rečemo, da umaknemo t. i. kritični faktor. Kritični faktor je meja med zavednim in nezavednim umom in takrat je oseba bolj sugestibilna, takrat bolj sprejema določene sugestije in tudi lažje dela spremembe. Za učenje hipnoze obstaja tudi formalen način izobraževanja in na tem izobraževanju ljudje usvojijo te tehnike, ki jih lahko uporabijo v svojem življenju.

Kako hitro lahko udeleženci pričakujejo neke rezultate?

Hitrost rezultata je pogosto odvisna od tega, kaj bi kdo rad spremenil. Pri odvajanju od kajenja lahko rezultate pričakujemo zelo hitro. Pri izboljšavah na področju kariere je pogosto potrebna večja konsistenca – to pomeni, da je treba hipnozo izvajati vsak dan, ker včasih rezultat prihaja malo z zamikom.

Kako pogosto je treba izvajati hipnozo?

Hipnoza pobere pet, včasih deset minut časa, če jo izvajamo dnevno. Z vajo se indukcija skrajša, to pomeni, da gre z vajo lahko nekdo zelo hitro v neko spremenjeno stanje in potem je samo treba vedeti, kaj želi oseba spremeniti. Če ima neki večji cilj v glavi, si je za ta cilj treba prizadevati dnevno. Imamo primer športnikov, ki so potrebovali leta in leta, da so z dnevno samohipnozo programirali svoj cilj, da so na koncu dobili zlato olimpijsko medaljo ali dosegli nadpovprečni rezultat. Zakaj? Ker mi vizualiziramo (to je drugi izraz za hipnozo) in potem se začne notranji svet prilagajati temu rezultatu. Konsistentnost je tukaj ključna.

Prijavite se na 4-dnevno spletno delavnico »Hipno diploma« in spoznajte skrivnost hipnoze in samohipnoze. FOTO: Črt Piksi

Številne svetovne znane osebnosti se ukvarjajo s hipnozo – od Angeline Jolie, Tigerja Woodsa, Baracka Obame … Ali to pomeni, da je s pomočjo hipnoze vsak lahko uspešen?

Nimamo vsi istih ciljev niti istih želja. Včasih oseba jemlje kot uspeh že to, da z otrokom komunicira bolj mirno. Za koga je uspeh, da premaga strah pred višino in si upa na sedežnico. Ne bi rad, da bi hipnoza zvenela kot orodje za neke posebne, ekskluzivne športnike, podjetnike itd. Hipnoza je za vsakogar in bi jo morali poznati že od malih nog, učiti bi se je morali že v osnovni šoli, saj omogoča usmerjanje življenja proti želenim ciljem in tudi odpravo strahov, preoblikovanje neželenih navad in še in še. Z vsemi temi orodji, seveda predstavljenimi na enostaven način, lahko pomagamo vsakomur.

Kako lahko s samohipnozo vplivamo na vedenje drugih? Lahko na primer vplivamo na to, da bo kdo do nas bolj prijazen? Ali da nam bo šef na primer povišal plačo?

Mi že zdaj z našim vedenjem vplivamo na drugega. S tem ko smo zelo dobri, lahko vplivamo na šefa, da nam da višjo plačo. Lahko na primer vplivamo tudi na otroka, da izvaja neko vedenje. Hipnoza nam daje več orodij, več načinov, kako nekaj naredimo na bolj prepričljiv način.

Če želimo, da bodo ljudje sprejemali naše sugestije, moramo delati v njihovo dobro, približati se moramo njihovemu modelu sveta. Ko mi razumemo model sveta sogovornika, bomo lažje dali sugestijo, ki bo tudi sprejeta na pravi način.

Hipnoza se lahko izvaja individualno ali v skupini. Kakšna je razlika med individualno in skupinsko hipnozo?

Pri individualni hipnozi vzpostavljamo stik ena na ena – se usedemo tako kot ta oseba, dihamo kot ta oseba … Pri skupinski hipnozi delamo t. i. skupinski stik. Sugestije, ki jih delamo ena na ena, so lahko bolj specifične, sugestije, ki jih dajemo v skupini, pa so usmerjene v neko dobro počutje, izboljšanje nekih temeljnih vrednot. Pri skupinski hipnozi pustimo, da oseba sama zapolni tisti del, ki je za njo. Velika prednost skupinske hipnoze je ta, da se v skupini utvari neverjetna energija. V skupini se pogosto dogajajo taki čudeži, da je to nekaj neverjetnega. Cela skupina zavibrira v neko drugo frekvenco/vibracijo in kar naenkrat se zgodi neka večja sprememba.

"Jaz učim ljudi drugače razmišljati." FOTO: Črt Piksi

Lahko hipnozo povezujemo tudi s kakšnimi drugimi pristopi?

Absolutno. Ljudje, ki prihajajo k nam na hipnozo, pogosto poznajo že kakšne druge tehnike – reiki, bioenergija, fizioterapija – in potem kar naenkrat kombinirajo hipnozo s tem, kar že imajo. Torej hipnoza se čudovito dopolnjuje.

Kakšne pristope še sami zraven uporabljate?

Ob hipnozi uporabljam tudi nekaj NLP-ja in coachinga. Ta kombinacija je izredno učinkovita, to se mi zdi tak trojček, ki med seboj čudovito sodeluje. Coaching zato, ker se naučimo postaviti dobra vprašanja, NLP, ker imam še dodatne tehnike za spremembo, hipnoza, ker je to neko globoko stanje za spremembo. V delavnice hipnoze dajem že toliko elementov coachinga in NLP-ja, da znajo ljudje že samo s hipnozo narediti želene spremembe.

»Hvaležen sem, da imam to poslanstvo, ki je prišlo po nekem naključju do mene, in vsak majhen preboj, ki ga naredi kdo s pomočjo hipnoze in samohipnoze, mi daje moč, da vztrajam na tej poti. Če želim, da ljudje naredijo spremembo, morajo najprej verjeti vase in v to, kar jaz počnem, oziroma da je hipnoza tisto orodje, ki jim lahko pomaga. Ker potem, ko bodo začeli to uporabljati, bodo kar naenkrat rekli: 'Vav, zakaj nisem tega že prej naredil/-a!'«

Danes se vedno več govori o izgorevanju, anksioznosti in na splošno o številnih duševnih motnjah. Si lahko tudi pri teh težavah pomagamo s hipnozo?

Absolutno. Svetovna znanstvena organizacija je napovedala, da nas čaka epidemija duševnih bolezni. To pomeni, da si ljudje sami ne znajo pomagati. Ker si ne znajo sami pomagati, rešujejo izzive s hrano, alkoholom, mamili in številnimi drugimi odvisnostmi, ki jim ne koristijo. Hipnoza je način, kako se lahko umirimo navznoter, in ko čutimo neki mir navznoter, je na ven življenje takoj lepše. Pogosto ljudem pravim, ko spoznajo hipnozo in jo začnejo uporabljati v svojem življenju, je tako kot bi se vrnili domov. Tam, kjer so že enkrat bili. Hipnoza je enostavno orodje, ki lahko ljudem pomaga drugače misliti, in ko ljudje drugače mislijo, se drugače počutijo. In ko se drugače počutijo, se drugače vedejo. In drugo vedenje prinaša drugačne rezultate. Jaz učim ljudi drugače razmišljati.

FOTO: Črt Piksi

Veliko ljudi vam reče, da ste najboljši hipnotizer v Sloveniji. Na podlagi česa ste dobili ta naziv?

Ta naziv je subjektiven, v tem trenutku ni kriterijev, ki bi merili, kdo je najboljši. To mi rečejo predvsem takrat, ko obupajo nad vsem možnim in potem s hipnozo pri meni uspejo rešiti svoj izziv. Tudi sam načrtno izbiram najtežje primere in to so tisti, ki tudi mene prestrašijo in včasih zaradi tega ne spim. Ampak vem, da če bom pomagal nekomu, ki mu nihče drug ni znal pomagati, potem se bom največ naučil. Morda mi prav zaradi tega marsikdo reče, da sem najboljši hipnotizer.

Za konec: razkrijte nam kakšno dobro sugestijo.

Dobra sugestija je lahko, da ko zjutraj vstaneš in si srečen. Torej to pomeni, da začnem dan z neko dobro energijo. Dobra sugestija je tudi: »V sebi imaš vir, ki ga potrebuješ za spremembo,« potem oseba sama dopolni to sugestijo, da se bo ta potencialna sugestija lahko zgodila. Sugestija je vedno odvisna od tega, kar nekdo potrebuje.

odpravite strahove in omejitve ter prekinete neželena vedenja,

opustite slabe navade, kot sta kajenje ali čezmerno prehranjevanje,

povečate svoje vodstvene sposobnosti,

dvignete raven motivacije in samozavesti,

zmanjšate telesno težo,

izboljšate kakovost spanca in splošno dobro počutje,

se osvobodite omejujočih prepričanj in negativnih miselnih vzorcev ter ustvarite mirnejšo notranjost,

privabite v svoje življenje pozitivne izkušnje in dosežete želene cilje.

