Sabina Gros: Podjetniki v Sloveniji ne doživljajo aplavzov kot športniki

Generalna direktorica investicijskega, energijskega in nepremičninskega podjetja BPT Sabina Gros se je odločila za karierno preobrazbo, opustila pravniški poklic, zaupala sebi in očetu ter prevzela podjetje. Sabina je hitro razumela svojo novo vlogo, se vanjo poglobila in tako postala ugledna mlada menedžerka, ki je ne ceni le lokalno, ampak tudi širše okolje vseslovenske poslovne srenje.

V podcastu Supermoč je Sabina Gros razkrila, skozi kakšno osebnostno preobrazbo je morala iti, da se je lahko postavila na čelo podjetja, in kakšen odtis želi pustiti za seboj. Namreč, je proaktivna na različnih poljih delovanja, saj podpira ekosistem startupov, spodbuja mlade, da se odločajo za inženirski poklic, in si pri vseh dejavnostih prizadeva za trajnost. Denimo tudi tako, da se je odločila za »brownfield«, kar pomeni, da prenavljajo in oživljajo kraj zapuščene tovarne.

Do sprememb s potrpežljivostjo

Ko je stopila v »očetove čevlje«, je hitro ugotovila, da si bo morala avtoriteto in spoštovanje zaslužiti in prigarati sama. »Ego je v takšnih okoliščinah pravi škodljivec; človek mora biti potrpežljiv in jaz sem se sprva učila, učila, in tudi ko sem že imela veliko pridobljenega znanja, sem se vseskozi zavedala, da le s potrpežljivostjo in obenem vztrajnostjo lahko dosežem spremembe. In če jih hočem doseči, morajo biti skomunicirane v podjetju na pravi način in nič na silo. Kajti spremembe ad hoc lahko sprožijo upor in to ni produktivno,« je dejala.

Vodje nimajo vselej najboljših idej

Sabina Gros je družinsko podjetje prevzela po principu »zagazi v blato in potem kupuj škornje«. Hitro je ugotovila, da se njena supermoč skriva v spoznanju, da njeni sodelavci vedo več in da bo lahko njihova dobra direktorica le, če se bo od njih učila. »Spoznala sem, da četudi človek zaseda hierarhično najvišje mesto v podjetju, je zanj in za vse podjetje koristno, da prisluhne sodelavcem. Ti imajo veliko strokovnega znanja in morebitni ego bi lahko le uničil lepe poslovne odnose in možnosti za napredek ter rast,« je dejala v podkastu Sabina Gros.

Gostja Supermoči se je zaradi preobrata v karieri odločila tudi za akademijo vodenja, ki ji je dala pravi zalet, samozavest in, kot pravi Grosova, najboljše vodilo za vodenje in to je »naj zmaga najboljša ideja, ni pomembno, čigava je«. Pri tem pa Sabina Gros ne skriva svojega navdušenja, ki je največje takrat, ko vidi, da ideje prihajajo od njenih zaposlenih, saj to pomeni, kot je dejala v podkastu, da »ji je kot direktorici uspelo odpreti vsem v podjetju prostor za svobodo, občutek psihološke varnosti, pogum, iskrenost in odprtost ter radovednost, to je za temelj, na katerem se gradita in ustvarjata preboj in rast.«

Podjetniki v Sloveniji ne doživljamo aplavza

Na vprašanje, zakaj v Sloveniji nimamo dolgoživih družinskih podjetij in zakaj lastniki družinskih podjetij le s težavo najdejo naslednika, je Sabina Gros odgovorila: »V Sloveniji žal podjetniki nikoli ne doživijo takšnega aplavza kot slovenski športniki. Podjetniki so nemalokrat v očeh javnosti vse prej kot pošteni in dobri ljudje, ki delajo v prid boljše vsesplošne klime in blaginje vseh nas. To duši podjetniškega duha in zato se ne čudim, da se vse manj ljudi odloča za prevzem družinskega podjetja. Veste, potomci podjetnikov še kako dobro vemo, da vodenje podjetja zahteva neverjeten napor, trud, odrekanja, prenekatero neprespano noč ... in zato se mladi celo upravičeno vprašajo »čemu?!«

Družinsko podjetje nima cene; je neprecenljivo

Podjetje BPT, ki ga vodi naša nova gostja podcasta Sabina Gros, je naslednica nekdanje Bombažne predilnice in tkalnice Tržič, enega najstarejših podjetij v Sloveniji. Vizija, ki ji sledi Grosova, je razviti Skupino BPT, da bo prepoznavno podjetje na področju trajnostnega razvoja v Sloveniji in eno izmed najboljših podjetij na evropskih tleh. Ob vprašanju, kako bi se jih zdela ideja za prodajo podjetja, recimo za dobro kupnino, se namrdne in izstreli kot iz topa »ne!«. »Družinskega podjetja ne bom nikoli prodala; to ne bi bilo samo slabo za našo družino, ampak za celotno lokalno okolje, s katerim gradimo lepe medsebojne vezi. Do nas so že prišli s ponudbami, mikavnimi ponudbami, a v naši družini imamo enotno in trdno stališče, in to je, da naše družinsko podjetje ni naprodaj.«

Supermoč se skriva v dobri organiziranosti

»Imam vse do potankosti organizirano; imam planerje in zelo sem natančna. Veste, bila sem tožilka in v tej vlogi si lahko uspešen le, če si radoveden in hočeš priti neki zgodbi do konca. In to so moje odlike, ki jih samo še nadgrajujem v poslu na področju energetike, ki je zame nov, a vznemirljiv izziv.«