Sam Altman senatorje pozval k regulaciji umetne inteligence

Izvršni direktor družbe Open AI, ki je razvila chatgpt, Sam Altman je ameriško vlado pozval, da uredi področje umetne inteligence in uvede nadzor nad novimi modeli, ki se pojavljajo na trgu.

Osemintridesetletni ameriški podjetnik in programer je včeraj nastopil pred odborom ameriškega senata in pričal o možnostih in pasteh umetne inteligence, pri čemer se ni izogibal etični vprašanjem, je poročal BBC. Chatgpt in drugi podobni programi lahko generirajo odgovore na vprašanja, ki so zelo podobni človekovim, vendar so lahko nenatančni, celo napačni in zavajajoči.

Ker se je v zadnjih mesecih na trgu pojavilo več takih modelov, so strokovnjaki že pred časom začeli opozarjati, da je treba prekiniti razvoj in uvesti nadzor. Tako meni tudi Altman, ki je postal eden od predstavnikov te rastoče industrije. Pred senatnim odborom je tako poudaril, da bi morala država ustanoviti agencijo, ki bi izdajala licence podjetjem za umetno inteligenco. Prav tako bi bilo treba, je dodal, podjetja, kot je Open AI, neodvisno revidirati.

Osemintridesetletni ameriški podjetnik je včeraj nastopil pred odborom ameriškega senata in pričal o možnostih in pasteh umetne inteligence. FOTO: Win Mcnamee /AFP

Umetna inteligenca bi lahko bila za človeka tako pomembna, kot je bila iznajdba tiskarskega stroja, je dejal, vendar se je treba zavedati njenih nevarnosti. Prav tako je opozoril na vpliv, ki bi ga lahko imela na gospodarstvo, vključno z verjetnostjo, da bi lahko nadomestila številna delovna mesta, zaradi česar bi ljudje izgubili delo. Skrb pa vzbuja tudi morebitni vpliv na demokracijo in možnost uporabe umetne inteligence za pošiljanje ciljno usmerjenih dezinformacij med volitvami, je še navedel.

V nasprotju z nekaterimi drugimi direktorji tehnoloških velikanov, kot sta soustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg ali izvršni direktor Tiktoka Shou Zi Chew, do katerih so bili predstavniki oblasti že skoraj sovražni, so bili senatorji Altmanu večinoma naklonjeni, je poročal ameriški NBC.

Republikanski senator Josh Hawley je med zaslišanjem dejal, da bi lahko bila ta tehnologija revolucionarna, po drugi strani pa lahko ima razsežnosti atomske bombe. Demokratski senator Richard Blumenthal pa je opozoril, da prihodnost, v kateri bo prevladovala umetna inteligenca, ni nujno prihodnost, ki si jo želimo. »Poudariti moramo dobre plati in zmanjšati slabe. Kongres ima zdaj možnost izbire. Enako izbiro smo imeli, ko smo se soočili z družbenimi mediji. Tega trenutka nismo izkoristili,« je spomnil.

Iz pričevanj je bilo jasno razvidno, da novi organ podpirajo tako republikanci kot demokrati, je poročal BBC, je pa obviselo v zraku vprašanje, ali lahko takšna agencija sledi hitremu razvoju tehnologije.