70 let vladanja Elizabete II: jubilej vseh jubilejev

Po Združenem kraljestvu se pred platinastim jubilejem vladanja kraljice Elizabete II. stopnjuje praznična mrzlica. Kvačkarice so značilnim angleškim nabiralnikom nadele jubilejne preobleke – od kron do ljubkih podob kraljice z njenimi stražarji in corgiji –, pred Buckinghamsko palačo pa že stoji 21-metrska skulptura Drevo dreves na čast kraljičini pobudi sajenja dreves Queen's Green Canopy (Kraljičini zeleni krošnji). Prihodnji teden bo Otok v znamenju častitljive, 70. obletnice.

Pred Buckinghamsko palačo se že dviga 21-metrska skulptura Drevo dreves, v katerih se dviga 350 vrst dreves, ki rastejo v Britaniji. Oktobra jih bodo posadili v lokalnih skupnostih. FOTO: FOTO: Peter Nicholls/ Reuters

Minulo soboto so sicer morali prekiniti eno od generalk za parado zaradi podrtja tribune in nekaj poškodovanih, kot je poročal Guardian, pa bodo prihodnji podaljšani praznični konec tedna izpeljali okoli 1460 javnih dogodkov in več kot 1770 uličnih zabav. Zanje naj bi porabili skupno 823 milijonov funtov. Čeprav več kot petina Britancev priznava, da se zaradi najvišje inflacije v zadnjih 13 letih komaj prebijejo čez mesec, trgovci poročajo o skokovitem porastu povpraševanja po pijači, jedači in jubilejnem okrasju. Po podatkih trženjske agencije Kantar so pred diamantnim jubilejem pred desetletjem dosegli desetodstotno rast prodaje.

Predvčerajšnjim se je kraljica mudila na slavni vrtni razstavi Chelsea Flower Show, kjer sta med drugim na ogled nova vrtnica rosa elizabeth in silhueta iz zelenja. FOTO: Pool Reuters

Potem ko je kraljica Elizabeta v začetku meseca nagovor parlamentu zaradi težav pri hoji prepustila prestolonasledniku, princu Charlesu, je prejšnji teden presenetila z odprtjem nove proge Elizabeth na železniški postaji Paddington v Londonu, praznovanje platinastega jubileja pa se je uradno začelo s slavnostnim konjeniškim dogodkom na gradu Windsor. Predvčerajšnjim se je mudila na slavni vrtni razstavi Chelsea Flower Show, kjer sta v počastitev njenih rekordnih vladarskih let med britanskimi monarhi med drugim na ogled nova vrtnica rosa elizabeth ter silhueta iz zelenja in 70 lončkov z njej ljubimi šmarnicami in rožmarinom.

Slavnostni prihodnji teden

Množično praznovanje bodo začeli prihodnji četrtek ob 11. uri, z jubilejno izdajo parade Pozdrav zastavam v središču Londona, na kateri bo nastopilo 1200 vojakov, 200 konj in 400 glasbenikov, člani kraljeve družine se bodo pojavili v kočijah in na konjih ter (najverjetneje) s kraljico tudi na balkonu Buckinghamske palače. Med njimi ne bo princa Harryja in Meghan Markle ter princa Andrewa, kar so sklenili, kot je sporočila Buckinghamska palača, po »skrbnem premisleku«. Zvečer bodo v 2000 mestih, krajih oziroma vaseh po Združenem kraljestvu in državah Commonwealtha prižgali ognje, plamenice in svetilnike. Tako je bilo že ob diamantnem jubileju kraljice Viktorije leta 1897 in srebrnem, zlatem in diamantnem jubileju aktualne vladarice.

Mnogi trgovci že praznujejo, tako ali drugače. Na fotografiji trgovinica na Ulici Carnaby v Londonu. FOTO: May James/ Reuters

V petek bo zahvalna maša v katedrali sv. Pavla, pred mašo bo največji cerkveni zvon v državi zvonil pet minut, v soboto pa naj bi se kraljica z ožjimi člani družine udeležila konjskih dirk na Epsom Downs v Surreyju. Pozneje bo velik koncert na prostem pred Buckinghamsko palačo (z neposrednim prenosom na BBC) z zvezdniki Alicio Keys, Andreo Bocellijem, Diano Ross, skupino Duran Duran, britanskim evrovizijskim predstavnikom Samom Ryderjem, skupino Queen in drugimi.

Nastopili bodo tudi okoljevarstvenik David Attenborough, zmagovalka US Open Emma Raducanu, nogometni zvezdnik David Beckham, paraolimpijska plavalka Ellie Simmonds, igralka Julie Andrews in člani kraljevega baleta.

Praznovanja se bodo sklenila z nedeljsko platinasto parado od Westminstrske opatije do Buckinghamske palače, v kateri naj bi deset tisoč nastopajočih uprizorilo zgodbo Elizabetinega 70-letnega vladanja, čisto na koncu pa bo sledil še nastop glasbenika Eda Sheerana. Ob vsem tem vlada tudi poplava jubilejnih spominkov in izdelkov; od barbike v kraljičini podobi, serije mlečne čokolade, modela kraljičine torbice iz leta 1972 in priložnostne dišave Platinum 22 ...