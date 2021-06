Sedem metrov kraljevske zgodovine

Oboževalci so dobili dramo

Dianina obleka je imela najdaljšo vlečko v kraljevski zgodovini, dolgo več kot sedem metrov, tančica pa je bila menda še daljša. Foto AFP

Nekaj novega, starega, modrega, izposojenega

Dianina želja je bila, da njeno obleko podedujeta sinova, ko bosta oba dopolnila 30 let. Foto Reuters

V laseh zaradi dediščine

Razstavljena poročna obleka pokojne princese Diane je uvod v praznovanje njenega 60. rojstnega dne, ki bi ga slavila 1. julija.

Foto Justin Tallis/ AFP

O razstavljenem kraljevem slogu Razstava Royal Style in Making (Kraljevi slog v nastajanju) je vpogled v to, kako so nekateri najbolj prefinjeni britanski oblikovalci ustvarili oblačila za svetovni oder, z njimi pa – od simbolične moči obleke za kronanje do romantične kraljeve poročne obleke – so ustvarjali tudi javno podobo britanske monarhije in gnali britansko modno industrijo na globalno prizorišče.

Na ogled so originalne skice, vzorci tkanin in še nevidene fotografije iz zbirke kraljevih ceremonialnih oblačil, s čimer želijo pokazati edinstvene elemente, ki jih je vsak modni oblikovalec vnesel v kraljevo garderobo poleg njihovih najbolj prepoznavnih kosov. Razstavljeni so še nikoli videni kosi iz arhivov nekaterih najbolj slavnih dvornih oblikovalcev oziroma krojačev 20. stoletja.

Prvič po letu 2014 sta na ogled tudi poročna obleka princese Diane in njen rožnati komplet s podpisom Davida Sassoona (Bellville Sassoon), v katerem je odšla na medene tedne, oblekla pa ga je še za kraljevo turnejo v Avstralijo leto pozneje in za odprtje bolnišnice v Grimsbyju leta 1983. Razstavili so tudi redke še ohranjene tkanine za obleko, v kateri je leta 1937 bodočega kralja Jurija VI. na kronanje pospremila mati kraljica. Ustvarila jo je londonska kraljeva oblikovalka Madame Handley-Seymour, priljubljena oblikovalka vdovele kraljice Mary, in kaže na njeno razumevanje pravil in tradicije. Svilena obleka z zlatimi nacionalnimi emblemi je bila popolna izbira, poudarek kontinuitete na začetku vladavine nepričakovanega novega kralja, so zapisali prireditelji.

V krinolinasti smetanovi obleki iz svilenega tafta s podpisominjevstopila v londonsko katedralo svetega Pavla, iz nje pa izstopila kot valižanska princesa in prestolonaslednikova žena. Mesec dni pred tem, ko bi praznovala 60. rojstni dan, sta jo njena sinova,in, posodila za razstavo Royal Style in Making v prenovljeni oranžeriji Kensingtonske palače, kjer je znova na ogled javnosti.Na veliki poročni dan za britansko monarhijo 29. julija 1981 si jo je menda ogledalo kar 750 milijonov gledalcev po vsem svetu, bila je ena najbolj varovanih skrivnosti na svetu in oblikovalca sta zasnovala celo rezervno, če bi skice te prišle v javnost.Drugače kot to počnejo danes, je Buckinghamska palača že mesece prej objavila, kdo bo skreiral obleko, kar je seveda sprožilo velikansko pozornost in radovednost paparacev. Da bi ostala presenečenje do izstopa neveste pred cerkvenim stopniščem, sta oblikovalca menda namesto dodatnih šivilj angažirala vsak svojo mamo. Obleko so čez noč zaklepali, varovala sta jo tudi varnostnika, je navajal Vogue. Tudi nadomestna je imela tako široke naborke, a je bila nekončana in ni imela čipk. Diana je ni preizkusila, bila je tam, da sta bila oblikovalca bolj mirna, sta priznala pred leti. Za primer slabega vremena pa sta izdelala tudi dežnik.Takrat še neznanima britanskima oblikovalcema, ki sta ravno dobro diplomirala, je Diana, ki je nekaj njunih oblačil videla prav v Voguu, kot prvo naročila večerno obleko. Skreirala sta črno princesasto brez naramnic, s katero je pri svoji prvi uradni dolžnosti na dobrodelnem dogodku v Goldsmiths’ Hall v londonskem Cityju marca 1981 kot zaročenkaukradla svetovno pozornost in bila razglašena za najbolj glamurozno članico britanske kraljeve družine. Leta 2010 so jo na dražbi prodali za skoraj 200.000 funtov, čeprav so pričakovali štirikrat manjši iztržek, kupil pa jo je modni muzej iz Čila.Tudi za poročno obleko je mlada oblikovalca poklicala kar sama, in kot je ob porokiinleta 2011 za BBC povedal David Emanuel, ne smemo pozabiti, da si je vsak modni oblikovalec na svetu želel položiti svoje roke na Diano in da je bilo to zanju res neverjetno naročilo. Diana je na preizkušanje hodila sama, le občasno je pripeljala tudi mamo.»Vselej je pritekla po stopnicah, da bi pozdravila šivilje. Diana je bila zelo prijazna in uvidevna in nikoli vzvišena. Mislim, da je pri tem tudi zabavala – stala je mirno ure in se ni nikoli pritoževala zaradi bucik. Bila je enostavno krasna,« je Elizabeth povedala za britanski Vogue. Njen nekdanji mož pa Diano še danes opisuje kot nadvse lepo, še vedno govori o njenih lepih modrih očeh in na roko napisanih zahvalnih besedah. »Imel sem opravka s filmskimi zvezdami, igralkami, divami, imenujte, kogar hočete, toda to dekle se ni spremenilo od prvega do zadnjega dne. Bila je sladka kot pita,« je pred dnevi izjavil za Guardian.Oblikovalca sta želela dramo, spektakel in oboževalci so jo tudi dobili. Želela sta ustvariti obleko, v kateri bi bila videti mlada in sveža, kar je navsezadnje bila že zaradi svoje mladosti. Komaj 19 let je štela, ko se je primožila v britansko kraljevo družino. Na ta čarobni dan, kot ga je v pogovoru za Guardian označil David, sta bili obleka in več kot sedemmetrska vlečka, najdaljša v kraljevi zgodovini, zasnovani z mislijo na prostor, za to ogromno, velikansko cerkev pač nista mogla zasnovati skromne obleke, je dejal.Ogromna krinolinasta obleka pa je ne samo Britancem na ulicah Londona, ampak tudi globalnemu občinstvu pred televizijskimi zasloni prinašala sporočilo o pravljični romanci. Pred nedavnim so se na Emanuela obrnili ustvarjalci televizijske serije Krona, ko so za televizijsko Dianosnovali repliko obleke. Do prikazanega je kritičen, saj se po njegovih besedah palača ni vpletala v dizajn, Diana noč pred poroko tudi ni ihtela. »Govoril sem s princem Charlesom, govoril sem s kraljico, vsi so bili zelo srečni,« je izjavil pred dnevi in dodal, da je bil tam, zato mu ne gre prodajati nesmislov.Voluminozna, krinolinasta obleka z naborki je maksimalističen duh časa in dobila je številne posnemovalce, še danes ni mogoče zgrešiti, v katerem obdobju je nastala. Sešita je bila iz svile, izdelane v starodavni predilnici prefinjenih tkanin iz leta 1720 Stephen Walters and Sons v Suffolku (nekaj novega), dopolnjena s staro ročno izdelano čipko iz Carrickmacrossa na Irskem, ki je nekoč pripadala(nekaj starega), ter bila ročno pošita z bleščicami in 10.000 biseri. V pasu je imela všito majhno modro pentljo (nekaj modrega), tiara iz Spencerjeve družinske dediščine pa je bila – nekaj izposojenega.Kot je oblikovalec razkril v ekskluzivnem pogovoru za tabloid Hello! novembra lani, je poskrbel tudi za skrivnost, ki sta jo Diani razkrila šele na njen veliki dan. Zlatar je izdelal podkvico za srečo, ki sta jo všila v eno od spodnjih kril, in ko sta ji povedala, je bila nevesta zelo ganjena. Skrivno sporočilo so nosili tudi čevlji; ročno pobarvani podplati so imeli inicialki neveste in ženina, D in C, čevljarpa je za njihovo izdelavo potreboval šest mesecev. Bili so prav tako iz svile z nizko peto, spredaj so imeli srčast poudarek, kar se je ujemalo tudi z životom krinoline, in bili pošiti s 542 bleščicami in 132 biseri.Ker je bila tako zelo voluminozna, da je imela Diana težave že z vkrcanjem v kočijo, je do katedrale svetega Pavla prispela z zelo zmečkano vlečko, česar oblikovalca še sama nista pričakovala v tolikšni meri. Toda oba sta bila tam in sta obleko pomagala poravnati. David Emanuel je bil tudi tisti, ki je kraljevi nevesti podal šopek, in bil je zadnji, ki je z njo govoril, preden je stopila proti oltarju. Kot je povedal pred dnevi, ji je šepnil »nekaj sladkih besed« v uho. »To so bili čarobni trenutki. Vem, kaj sem naredil, in vem, kaj sem prispeval – to je sveto,« pravi danes.David je že kot študent dve poletji delal pri kraljičinem krojačuin gledal skice, ki jih je nosil v palačo. Takrat je tudi spoznal, kaj si želi. S soustvarjalko in nekdanjo ženo Elizabeth sta se spoznala v 70. letih in se kmalu poročila, v 90. letih pa sta se ločila najprej poklicno, potem pa še zasebno in zdaj bijeta sodne bitke. David bi rad preprečil prodajo novih skic na podlagi njunega arhiva, Elizabeta pa vrača udarec z argumentom, da je bila glavna ustvarjalna sila dvojca in da je bila Davidova vloga bolj organizacijska.A z Guardiana so pred dnevi za nekaj spominov povprašali tudi njo. Med drugim je povedala, da je bila obleka njen dizajn in »njen podpis, zelo romantičen, na katerem je slonel tudi njun posel«. Dejala je, da je David igral zelo pomembno vlogo, da pa je vse skupaj delovalo tako dobro, ker sta premogla različne sposobnosti. Poudarila je, da bo veselo žalostna, ko bo vnovič videla obleko, da bo to vznemirljivo, pa tudi precej žalostno, saj opominja na to, da Diane ni več z nami.Dianina želja je bila, da njeno obleko podedujeta sinova, ko bosta oba dopolnila 30 let, in to je bilo 15. septembra 2014, ko je mlajši princ Harry praznoval 30. rojstni dan. Vse od Dianine smrti je bila last njenega brata, ki jo je posodil skupaj še s 150 rečmi na potujočo razstavo po svetu Diana: A Celebration. Zadnjič se je ustavila v Ohiu, vsa sredstva, ki so jih zbrali, pa so namenili Dianinemu spominskemu skladu za pomoči potrebnim po svetu. Sicer pa je bila obleka na ogled pri družini Spencer na posestvu Althorp v Northamptonu od leta 1998.