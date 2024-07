Šepetalec izvornim trtam in detektiv za vina

V nadaljevanju preberite:

Pija Kapitanovič se je z vrbniškim vinarjem, agronomom in enologom Ivico Dobrinčićem pogovarjala o ampelografiji – vedi, ki proučuje vrste in sorte vinske trte. Najznačilnejša za Krk in celotno Hrvaško primorje je žlahtina. Dobrinčić je zaslužen za ohranjanje tudi drugih vinskih trt, recimo trojišćine in sansigota.

Izvor trt ga je od nekdaj zanimal. Pred letom 2003 se je ukvarjal z vzgojo cepov in prodajo trsov. »Ljudje so k meni v drevesnico nosili primerke, ki jih ni bilo skoraj nikjer več. Češ moj ded je iz tega delal fino vino, mi lahko urediš več trsov? Zato sem se odločil, da bom od vsake skoraj že izumrle sorte zasadil po dvajset trt. Tako je nastal naš vinski muzej.«

Se je v trto zaljubil že kot otrok? »Ah, dajte. Z očetom sem moral delati v vinogradu, to ja, ampak komaj sem čakal, da bomo končali in bom lahko šel k prijateljem. Mudilo se mi je živeti življenje, ne pa delati.«

V tistih časih je bilo delo fizično bolj naporno. »Na začetku samostojne poti, ko sem se ukvarjal le s pridelavo cepov in prodajo sadik, se spomnim, da sem bil zvečer, ko sem prišel z dela, tako utrujen, da včasih tudi vilic nisem mogel držati v roki. Danes imamo na voljo vso najnovejšo tehnologijo, ki fizično delo olajša, a nimamo nikogar, da bi sedel na traktor.«

Kaj razlikuje steklenico za 17 evrov in steklenico za 200 evrov?