Šestdeset let princese ljudskih src

Poklonov tudi 24 let po Dianini smrti ne manjka: oboževalci jih pogosto obešajo na vrata Kensingtonske palače. FOTO: Henry Nicholls/Reuters



V enem Dianinih najljubših kotičkov

Valižanska princesa Diana se je mnogim usidrala v srce. Njeni oboževalci pred palačo pred njenim 60. rojstnim dnem že prinašajo cvetje. FOTO: Henry Nicholls/Reuters



Življenje, smrt, moda

Kip pokojne valižanske princese Diane, ki bi danes praznovala 60. rojstni dan, so že pred dnevi postavili v vrt Sunken ob Kensingtonski palači, danes pa naj bi ga na manjši slovesnosti odkrila njena sinova, princa William in Harry. Kaj bo dogodek pomenil za ohlajene odnose med bratoma, bo nova kost predvsem za kraljeve komentatorje.Zaradi ukrepov proti širjenju koronavirusa bo malo navzočih. Kensingtonska palača je potrdila, da bodo med njimi vojvoda Cambriški, vojvoda Susseški, ki naj bi v London po pisanju nekaterih prispel iz Kalifornije že v petek, Dianini sorodniki oziroma člani družine Spencer, avtor kipa Ian Rank-Broadley, oblikovalec vrta Pip Morrison ter preostali člani komisije, ki sta jo brata že pred štirimi leti imenovala za ta projekt. Zbirala je denar ter izbrala kiparja, znanega po podobi kraljice Elizabete II. na kovancih (od leta 1998). S kipom sta sinova nameravala zaznamovati 20. obletnico Dianine smrti leta 1997, rekoč, da se je njuna mama dotaknila toliko življenj. »Upava, da bo kip vsem, ki obiščejo Kensingtonsko palačo, pomagal osvetliti njeno življenje in zapuščino.«A v zadnjih štirih letih se je veliko spremenilo. Povezanost med bratoma, ki sta si bila zelo blizu predvsem zaradi tragične izgube v njunih zgodnjih najstniških letih, se je od Harryjeve poroke z Američanko Meghan Markle pred tremi leti začela krhati ter se vidno pretrgala z marčnim intervjujem pri Oprah. Kraljevi biograf Robert Lacey je po pogrebu princa Filipa mesec zatem v rumenem Daily Mailu komentiral, da »konflikt med Dianinima grenko razdruženima sinovoma verjetno ne bo kmalu končan«, čeprav naj bi njuni prijatelji in družinski člani poskušali doseči pomiritev. Ena redkih priložnosti, odkar Harry živi na drugi strani Atlantika, bo prav današnji dogodek, a kot meni kraljeva komentatorka Penny Junor, »dokler se eden od njiju ne bo opravičil drugemu, in mislim, da bi to moral biti Harry, ne pričakujem, da se bo njun odnos kar tako popravil. Kot razumem, se brata ne pogovarjata, predvsem pa se ne, kot bi se brata morala,« je povedala za Reuters.Kip, ki naj bi si ga William z ženo in njunimi tremi otroki ogledal pred odkritjem, bo stalno na ogled v vrtu Sunken, ki so ga prvič uredili leta 1908 v edvardijanskem slogu na območju s toplimi gredami in vrtnimi lopami in je bil eden Dianinih najbolj priljubljenih kotičkov v Kensingtonski palači, ko se je po poroki s prestolonaslednikom, princem Charlesom, leta 1981 naselila tam. Ob 20. obletnici njene smrti leta 2017 so se ji poklonili z Belim vrtom, z belimi in pastelnimi cvetličnimi zasaditvami po navdihu njenih oblek s fotografij slavnega Maria Testina, navaja spletna stran Kensingtonske palače. V njem sta se še istega leta ob zaroki fotografirala tudi princ Harry in Meghan Markle.Diana, oklicana za princeso ljudskih src, ki jo je javnost v hipu vzljubila zaradi spontanosti in mladostne svežine ter se je izkazala v boju proti aidsu in protipehotnim bombam, tudi 24 let po smrti ni pozabljena. Britanski mediji pogosto pišejo o njenem življenju, smrti pa tudi modnem slogu. Minuli mesec je pretreslo razkritje, da si je novinar BBC Martin Bashir z lažmi zagotovil legendaren intervju, v katerem je leta 1995 priznala podrobnosti o propadlem zakonu, da je tudi sama imela ljubezensko razmerje ter da je trpela za bulimijo in samopoškodovanjem.