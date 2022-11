Si želiš eksotično žival? Najprej na tečaj!

Lastniki eksotičnih živali na Dunaju bodo morali biti po novem deželnem zakonu od 1. januarja 2023 strokovno usposobljeni za skrb za te živali. Ta »šola«, pravzaprav strokovni tečaj, ne traja dolgo, samo štiri ure, toda strokovnjaki za zaščito živali v mestni upravi menijo, da je to pomembno za zaščito živali.

»Vse več ljudi ima eksotične živali. Zadnje čase so še posebej priljubljeni različni plazilci, kače, kuščarji, gekoni ... Nemalo ljudi celo meni, da je imeti v stanovanju eksotično žival manjši problem kot imeti psa, s katerim moraš na sprehod večkrat na dan,« je dejala dunajska varuhinja živali Eva Persy. »Pa ni tako. Eksotične živali morajo živeti v specifičnem okolju. Mnoge od njih rastejo in sčasoma potrebujejo več prostora. Številni lastniki šele takrat spoznajo, da je skrb za takšne živali problematična, zato jih zapustijo,« je dodala sogovornica, ki opravlja vlogo ombudsmanke za živali od leta 2015.

Sledijo zahtevam strokovnjakov

Kot eksotične živali so opredeljeni plazilci, dvoživke pa tudi velike papige. »Tudi želve, ne glede na velikost, so eksotične živali,« je poudarila sogovornica. Trgovina z določenimi vrstami eksotičnih živali je zakonita. Kupiti jih je mogoče v specializiranih prodajalnah. Po veljavnih predpisih mora lastnik eksotično žival prijaviti mestni upravi, natančneje dunajski MA 60, oddelku za veterino in zaščito živali. Globe za lastnike neregistriranih eksotičnih bitij lahko znašajo do 3750 evrov.

Morska želva v dunajski Hiši morja. FOTO: Schaub-Walzer/PID Wien

Zakonska novost na Dunaju od 1. januarja prihodnje leto je, da je posest takšne živali mogoče prijaviti le, če ima imetnik dokazilo o opravljenem tečaju, med katerim se seznani z osnovnimi pravili oskrbe teh živali in njihovimi (specifičnimi) potrebami. Dunajski deželni minister za ekologijo Jürgen Czernohorszky je poudaril, da je Dunaj pionir v Avstriji s tem zakonom. »Tako mesto izpolnjuje zahteve strokovnjakov, ki so od avstrijske zvezne vlade zahtevali boljšo zaščito eksotičnih divjih živali v zasebni lasti.«

Tečaje, ki stanejo 40 evrov, izvajajo certificirani strokovnjaki. Obstajata dve vrsti usposabljanj, eno je za lastnike plazilcev in dvoživk, drugo za lastnike velikih papig. V štirih urah udeleženci dobijo osnovno strokovno znanje o poreklu, naravnem okolju, reji in negi eksotičnih živali ter o ustreznih zakonskih predpisih. »Ti tečaji ne smejo prerasti v oglaševanje, spodbujanje nakupa in rejo eksotičnih živali,« je poudarila varuhinja.

Tudi za velike papige morajo lastniki opraviti tečaj. FOTO: ARGE Papagaienschutz

Tudi zaščita pred nevarnostmi

»Živali, kot so boe, gekoni, velike papige in še veliko drugih, ni preprosto imeti doma. Želimo si, da bi ljudje pred nakupom premislili, ali jim lahko zagotovijo življenjske razmere, v katerih se bodo počutile dobro. Znanje, ki ga dobijo na tečaju, je sicer dobro tudi za ljudi, da se znajo izogniti morebitnim nevarnostim, kot so nalezljive bolezni ali ugrizi,« je povedala Angelika Pipal-Leixner, ki je zadolžena za politiko zaščite živali v dunajski podružnici stranke Neos, manjšinskega partnerja Socialdemokratske stranke Avstrije v dunajski deželni vladi.

Tudi ombudsmanka je opozorila na preventivne zdravstvene ukrepe. »Veliko ljudi ne ve, da lahko plazilci prenašajo salmonelo. Po vsakem stiku z njimi si je treba umiti roke. Majhni otroci naj ne bi imeli neposrednega stika z njimi.« Med eksotičnimi vrstami, ki so še posebej priljubljene, je navedla predvsem bradato agamo in grško želvo.