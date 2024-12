Sirijec, znan po selfiju z Angelo Merkel, si želi ostati v Nemčiji

Sem Berlinčan, tu sem si ustvaril življenje in ne želim oditi, je o morebitni vrnitvi v Sirijo po padcu režima predsednika Bašarja al Asada dejal 27-letni Anas Modamani, eden najbolj znanih beguncev iz Sirije v Nemčiji. Zaslovel je pred devetimi leti, ko je pred vojno zbežal iz Sirije in se v Nemčiji fotografiral s takratno nemško kanclerko Angelo Merkel.

»Imam čudovito stanovanje, čudovito zaročenko ... Tu imam vse, kar potrebujem,« je za AFP povedal diplomirani komunikolog iz Sirije, ki dela kot novinar, videoproducent in fotograf, poleg sirskega pa ima tudi nemško državljanstvo.

Modamani je leta 2015 kot 18-letnik pobegnil iz Sirije na vrhuncu begunske krize, kmalu po prihodu v Nemčijo pa je postal eden njenih simbolov, ko je selfi z nasmejano kanclerko Angelo Merkel, obkrožil svet.

Dplomirani komunikolog iz Sirije dela v Nemčiji kot novinar, videoproducent in fotograf, poleg sirskega pa ima tudi nemško državljanstvo. FOTO: Ralf Hirschberger/Afp

Modamani zdaj živi v Berlinu z ukrajinsko zaročenko, ki je v Nemčijo prišla nekaj mesecev pred rusko invazijo na Ukrajino februarja 2022. Tudi kot par predstavljata svojevrsten simbol: Ukrajinci in Sirci namreč sestavljajo dve najštevilčnejši begunski skupnosti v Nemčiji.

Številni Sirci po padcu režima predsednika Asada, ki so ga minuli konec tedna strmoglavili islamistični uporniki pod vodstvom skupine Hajat Tahrir al Šam (HTS), že razmišljajo o vrnitvi v domovino. Nekateri pa so si po pobegu iz države v tujini ustvarili novo življenje in ne želijo oditi.

»Res je, da je vojne konec, vendar razmere v Siriji niso varne in videti bomo morali, kako se bodo stvari razvijale. Skrbi me za moje prijatelje, ki v nasprotju z mano nimajo nemškega potnega lista,« je dejal Modamani.

Več držav članic EU – vključno z Nemčijo – se je namreč kmalu po padcu Asadovega režima odločilo za začasno prekinitev postopkov obravnave prošenj za azil sirskih beguncev, slišati pa je bilo tudi pobude za vračanje Sircev v domovino in celo pozive k deportacijam.

»Res je, da je vojne konec, vendar razmere v Siriji niso varne in videti bomo morali, kako se bodo stvari razvijale,« je pravi Modamani. FOTO: Ralf Hirschberger/Afp

Predstavniki ZN in EU so sicer v sredo opozorili, da razmere v Siriji trenutno še ne omogočajo prostovoljnega, varnega in dostojnega vračanja v državo, in da nobenega prosilca za azil ne bi smeli na silo vrniti v državo izvora. O posledicah padca Asadovega režima za notranjo varnost EU in področje migracij danes razpravljajo notranji ministri držav članic, dogajanje v Siriji pa bo tudi ena od osrednjih tem zasedanja zunanjih ministrov naslednji ponedeljek.