Politične igre z usodo sirskih beguncev

Evropska unija po padcu Asadovega režima še ni sprejela odločitev o prihodnji politiki do Sirije. Sodelovanje z vlado je zamrznila leta 2011, ko se je zaostrilo nasilje in ko je režim množično kršil človekove pravice. Vprašanje odnosov s Sirijo bo med temami rednega zasedanja zunanjih ministrov in vrha voditeljev EU ­prihodnji teden.

Čeprav je minil šele drugi dan po padcu režima v Damasku, že razpravljajo o vračanju beguncev v Sirijo. V Bruslju so ocenili, da pogoji za varno in dostojno vračanje ljudi še niso izpolnjeni. Po oceni Bruslja Sirija ne more biti obravnavana kot varna država, v katero bi lahko države vračale prosilce za zaščito in tudi ljudi, ki jim je bila ta že prej dodeljena.