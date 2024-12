Po padcu Asadovega režima upanje spremlja tudi velika negotovost

V nadaljevanju preberite:

Sirija se je s koncem več kot pol stoletja dolge vladavine dinastije Asad znašla na začetku kočljive politične tranzicije, od poteka katere bo odvisna prihodnost države. Manj kot 48 ur po padcu Bašarja al Asada, ki se je pred uporniškimi silami z družino zatekel v Rusijo, so bili razvidni prvi obrisi prehodne vlade, pa tudi izzivov, ki jih bo ta morala preseči pri oblikovanju delujoče alternative dosedanjemu režimu.

Nenavadno hiter konec enega od najbolj zloglasnih režimov na svetu je pospremila velika negotovost o tem, kaj bodo spremembe pomenile za Sirijo in njeno prebivalstvo na kratek, srednji in dolgi rok. To je tudi vprašanje, s katerim se spoprijemajo novi oblastniki, ki so dvome o prihodnosti dva dni po zavzetju Damaska poskušali odpraviti z oblikovanjem prehodne vlade, ki bo državo povedla iz starega v nov sistem.