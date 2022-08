Sivi lasje kot del trenda vračanja k naravi

Pandemija je spremenila prioritete, a tudi v Hollywoodu ne manjka zvezdnic, ki po novem prisegajo na naravno barvo las oziroma sive lase. Zaščitni obraz izdelkov za barvanje las Andie MacDowell je z deloma posivelo, značilno kodrasto pričesko že na lanskem canskem filmskem festivalu vzbudila veliko pozornosti in v intervjuju za Vogue priznala, da je barvanje opustila med karanteno, čeprav so jo otroci kritizirali in so ji menedžerji to odsvetovali. Toda vse več žensk, ki se z dela od doma vračajo v pisarne, jasno kaže siv narastek in se zanj ne meni. Pa je res vsega kriva pandemija? Lastniki znanih ljubljanskih frizerskih salonov v tem prepoznavajo tudi vračanje k naravi.

Frizer Stevo Pavlovič priljubljenost sivih las pripisuje splošnemu trendu bolj naravnega in ekološkega življenjskega sloga, kamor sodi tudi način prehranjevanja in oblačenja, kar je v urejanje in nego las prineslo izdelke iz čim bolj naravnih sestavin oziroma zmanjšalo vnašanje kemije na telo. S poklicnega vidika ga je opuščanje barvanja las oziroma njihovo prepuščanje sivenju, ki se je pojavilo že pred nekaj leti, ne šele s pandemijo, presenetilo.

Profesionalne revije – najbolj cenjene so britanske, ameriške in francoske – zadnja leta preplavljajo linije izdelkov, ustvarjenih prav za barvanje in nego sivih las. Med njimi so tudi šamponi in balzami za nevtraliziranje rumenkastih tonov v sivih laseh, ki si jih nihče ne želi, saj dajejo starikav videz. »Čeprav se je ta trend pojavil že pred pandemijo, menim, da ga je ta vendarle okrepila. V Sloveniji so bili frizerski saloni zaprti štiri mesece, v Angliji in ZDA celo pol leta. Tako so se ljudje barvali doma, veliko žensk je barvanje celo povsem opustilo in začele so si puščati sive lase,« čemur sam, kot dodaja v smehu, ni naklonjen, saj frizerskemu poslu gotovo ne koristi.

Marsikdo je zaradi dela od doma podobno kot pri oblačilih precej znižal merila, a ko so se vrnili v pisarne, so se vendarle prišli uredit, pravijo frizerji. FOTO: Blaž Samec

Toda pandemija je vplivala tudi na vse druge segmente industrije, ki stavijo na urejanje osebnega videza, od ličil in kozmetike do oblačil, in če se samo spomnimo, pravi, je leta 2020 zaradi objav po družbenih omrežjih za najbolj moden kos obveljala trenirka, ki je zaradi sestankov na daljavo prodrla celo v poslovni svet. Sam je prepričan oziroma upa, da je trend sivih las zgolj časovna epizoda, v razvitem svetu si namreč lase še vedno barva več kot 70 odstotkov žensk, poleg tega je industrija mladostnega videza tako močna, da se zdi nepremagljiva. »Treba se je zavedati, da traja od 15 do 20 let, da glava v celoti posivi, do takrat pa marsikoga neenakomerna siva barva zelo postara, zato jo strankam odsvetujem. Ženska, ki se odloči za sive lase, mora namreč še bolj skrbeti za svoj videz, res pa je tudi, da ima sivina neko identiteto,« meni Pavlovič.

Dolgotrajnejši postopek

Kreativni vodja Mič Stylinga Tomaž Turk sive lase prav tako povezuje z zdravim načinom življenja, redki so sivolasi ljudje, ki hkrati ne nosijo oblačil iz naravnih materialov, pravi, a tudi po njegovem se je trend sivih las pojavil z balayageem, se pravi s ploskovnimi prameni po dolžini las in temnim narastkom.

»Ti zelo pastelni odtenki, celo sivi, matirani, so bili zelo priljubljeni. Gotovo so tudi zvezdnice opogumile marsikatero žensko, da si je pustila naravno sivo barvo. Angleška igralka Judi Dench, ki ima kratko pristrižene lase, je zares vzor mojim starejšim strankam, da si, ko pridejo v določena leta, pustijo sive lase,« razkriva. A tudi puščanje sivine na glavah zvezdnic šteje bolj k življenjskemu slogu, ko se človek odloči, da se bo prepustil naravi in se ne bo več boril proti njej. Beli lasje veljajo za lepe, mešanica golobje sivih pa ni tako priljubljena, opaža, zato večina počaka, dokler niso povsem beli, do takrat pa si jih barvajo. Starejše kmečke ženske so vedno imele dolge sive lase počesane v kito in to speto v krog, toda čezenj so vselej nosile ruto.

Judi Dench je vzornica tudi za marsikatero starejšo Ljubljančanko. FOTO: Sipa Usa Sthanlee Mirador/sipa Usa Via Re

Sam podpira stranke, ki se odločijo za sive lase, mnoge spremlja skozi ta postopek, ki je precej dolgotrajen. Ko je sivih petina las, stvar še ni kritična, ko jih je tretjina, dodajo pramene, največkrat pa prelive. Profesionalni, frizerski so manj agresivni od tistih, ki se dobijo v drogerijah, in zato manj vidni, v resnici pa sive lase zamaskirajo. Največja težava je, če si ljudje sive lase pulijo, saj potem na novo zrastejo zelo štrenasti in se še bolj vidijo.

Najdejo se tudi stranke, ki se želijo prebarvati na sivo, a to je po Pavlovičevih in Turkovih besedah najbolj zapleten in drag postopek, saj zahteva beljenje enkrat ali celo dvakrat. Če so lasje dolgi, je treba obiskati frizerja večkrat, barvanje s sivimi odtenki pa skupaj z nego traja od štiri ali do pet ur. Čeprav je posivele glave opaziti tudi med mlajšimi ženskami, sogovorniki, tudi frizer Mare Filipič, odkimavajo, da bi jih bilo prav veliko.

Med živimi barvami tudi sivi lasje del imidža

Filipič celo pravi, da kar zadeva sive lase, ni dosti drugače kot pred tridesetimi leti, ko je začel delati v frizerstvu. Tedaj so jih morda prekrivali z bolj intenzivnimi barvami kot danes, več jih je bilo pobarvanih na živo rdečo, črno in temno rjavo, kar je bilo opazno že na daleč. Toda v osemdesetih je bil delež pobarvanih pravzaprav zelo majhen, od 10 do 20 odstotkov, se spominja, kar med drugim pripisuje temu, da so si ženske pogosto omislile trajno kodranje, zato las ni bilo mogoče dodatno obremenjevati oziroma poškodovati še z barvami.

Pred desetletji so sive lasje prekrivali z bolj intenzivnimi barvami kot danes, več jih je bilo pobarvanih na živo rdečo, črno in temno rjavo, kar je bilo opazno že na daleč. Fotodokumentacija Dela

»Kakšen odnos imajo zlasti ženske do sivih las in kakšne so z njimi videti, je po mojem mnenju bolj stvar kulture. Ko sva z ženo živela v Franciji, sem opazil prav to, da si veliko žensk pušča sive lase, a njihovi negi namenjajo veliko pozornosti, še več kot sicer, kar sivi lasje v resnici potrebujejo. Ko izgubljajo pigment, postajajo bolj močni in nevoljni, zato jih je treba ukrotiti z ustreznimi negovalnimi izdelki. Francozinje poleg tega prisegajo na drugačen slog oblačenja, poln živih barv, vzorcev ali bolj posebnih krojev, nosijo več bižuterije, so bolj naličene, in v tej mešanici se tudi sivi lasje zdijo del imidža. Pri nas pa opažam, da ženske, ki si puščajo naravne sive lase, nego opustijo, zato vse skupaj, še zlasti če se oblačijo preprosto, ni videti preveč estetsko,« je strnil. A mnogim je lažje iti k frizerju kot se drzneje obleči.

Z orehi, namočenimi v olje

Z barvo las je podobno kot z drugimi, bolj drastičnimi lepotnimi posegi. Tisti, ki preveč agresivno posežejo v podobo, bodo že na daleč opazni, pri bolj prefinjenih pa bo opazovalec ugotovil, da je človek lepo negovan. Še zlasti pri moških, ki se barvajo doma, je opaziti učinek preveč agresivnih barv, ki že na daleč sporočajo, da skušajo staranje prekriti z barvo.

»Moj ded, frizerski mojster, je že pred desetletji 'barval' tudi moške, a z orehi, namočenimi v olje, ki so sivo barvo nekoliko omilili. In prav na tej tehnologiji so se razvile sodobne barve za moške, ki so drugačne kot za ženske, saj samo površinsko zakrijejo sivino,« je povedal sogovornik, ki že več kot desetletje skrbi za pričesko odhajajočega predsednika države. Tudi pri sivolasih moških, ki so vsaj še ne dolgo tega pregovorno šteli za šarmantne, velja enako kot za ženske s sivimi lasmi: ti morajo biti negovani in redno ostriženi, pričeska mora biti sveža in urejena.

V salone prihaja kar nekaj moških, da jim sivo barvo omilijo s posebnimi barvami za moške oziroma prelivi, ki ustvarijo vtis naravne barve in ne kažejo na daleč, da so lasje pobarvani. FOTO: Tadej Regent

Polovica Filipičevih rednih strank se še vedno redno barva oziroma imajo pramene, morda se je v zadnjem času povečal le delež tistih, ki si sive lase raje kot z barvo dajo po celotni površini zakriti s prameni, s čimer sivi ne izstopajo več. Je pa na voljo še več drugih novodobnih tehnik, kot sta že omenjeni balayage in ombre (lasje so temnejši pri korenu in svetlejši pri glavi). Prikimava, da je marsikdo zaradi dela od doma podobno kot pri oblačilih, ki na sestankih po zoomu niso bila vidna na kameri, precej znižal merila. A ko so se vrnili v pisarne, so se vendarle prišli uredit.