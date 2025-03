Skupaj v en glas več tisoč mladih iz Slovenije in tujine

Celje bo ta teden v znamenju mladostne pesmi. Mladinski pevski festival, ki bo prihodnje leto praznoval osemdesetletnico, po letu 2017 spet dobiva mednarodni zven, prvič se mu pridružuje vseslovenski Zborovski bum, ko bo skupaj zapelo več kot 5000 otrok iz 160 osnovnih šol. Od začetka je bila ideja festivala druženje, skupnost. Zato ni naključje, da bo na vse dogodke vstop prost, pesem pa bo odmevala tudi po mestnih ulicah.

Knežje mesto je množico mladih pevcev prvič gostilo leta 1946. Idejni oče festivala Jurče Vreže je prevzel vlogo dirigenta na množičnem koncertu pred Prothasijevim dvorcem, ko je skupaj zapelo 3000 mladih. S tem je uresničil idejo, da bi v času po grozotah morije vendarle lahko spremenil ta svet na bolje s posebnim programom, je pred začetkom tokratnega festivala dejal direktor občinske uprave Mestne občine Celje in član organizacijskega odbora Gregor Deleja. »Zapeli so pesem o svobodi. Ne toliko o koncu vojne, ampak o svobodi misli in duha ter optimističnega pogleda na prihodnost.«

V tekmovalnem delu se bo predstavilo dvanajst zborov iz šestih držav. Fotografija je z lanskega festivala. FOTO: MPF

Sprva je bil festival lokalnega značaja, leta 1960 so prvič nastopili zbori iz mest nekdanjih jugoslovanskih republik, tri leta pozneje tudi iz tujine, festival pa je postal bienalni in tekmovalni. Zadnja mednarodna različica festivala je bila leta 2017, potem je udarila epidemija, lani pa so festival obudili in mu dali nove, močne temelje. Mladinskemu pevskemu festivalu so priključili državno tekmovanje mladinskih zborov, ki se je iz Zagorja preselilo v Celje in bo odslej pod okriljem mladinskega pevskega festivala vsaki dve leti. Ko ne bo državnega tekmovanja, bo vsaki dve leti spet mednarodni festival, ki je na vrsti letos. »Skupno se bo v Celju več kot 6000 zboristov iz Slovenije in tujine sprehodilo po naših ulicah v petih festivalskih dneh,« je dejal Deleja.

Tekmovanje

Čeprav mednarodnega tekmovanja osem let ni bilo, je imel celjski mladinski festival tak ugled, da je bilo za uvrstitev v tekmovalni del precej zanimanja iz različnih držav. Glasbena komisija (Sebastjan Vrhovnik, David Preložnik in Nenad Firšt) je izbrala dvanajst zborov iz šestih držav. A kot je povedal umetniški vodja festivala Nenad Firšt, je festival predvsem praznovanje mladinskega petja in energije. »Tekmovalni del je posledica vse te energije. Festival je v zgodovini vedno primerjal domačo zborovsko poustvarjalnost in jo umeščal med svetovne trende. Prav tako je bil vedno eno izmed pomembnih središč, kjer se je valoriziralo mladinsko petje. Dosežki tujih zborov, z marsikaterimi smo ostali v stikih, še danes veljajo za pomembno referenco pri njihovem delovanju.«

Dekliški pevski zbor Gimnazije Celje Center pod vodstvom Davida Preložnika bo nastopil na uvodnem koncertu. FOTO: MPF

Zbori bodo nastopili v treh tekmovalnih kategorijah. Šest je otroških, ki prihajajo iz Slovenije, sledita dve kategoriji, in sicer mešani mladinski in dekliški pevski zbori. Prihajajo iz Srbije, Italije, Madžarske, Češke, Nemčije in Slovenije, in sicer mešani mladinski zbor I. gimnazije v Celju. Ocenjevala jih bo mednarodna glasbena žirija, ki jo sestavljajo Sebastjan Vrhovnik, Maja Cilenšek in Karmina Šilec iz Slovenije, Stefan Kaltenböck iz Avstrije in Christian Klucker iz Švice. Kot je povedal Firšt, bo žirija sodelovala tudi na delavnicah, ki jih za glasbene pedagoge, zborovodje, študente in zainteresirano javnost pripravljajo v četrtek. Tekmovanju bo namenjen celoten petek.

Pri izbiri tekmovalnega programa so zbore kar najmanj omejevali, je povedal Firšt. »Programi tekmovalnih koncertov so zares ambiciozni. Pri pripravi kompozicij za tokratni festival smo dali zborom nekaj več programske svobode in smo obvezne skladbe omejili le na skladbe, napisane po letu 2005. Zbori so se odločali za tehtne, raznolike sporede, tako da so vsa slogovna obdobja prezentirana v sporedih vseh zborov.«

Mednarodni mladinski pevski festival v Celju organizira Zavod Celeia Celje v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo in Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti. FOTO: MPF

Od Bitenca do Joker Out

Tekmovalnih nastopov, ki bodo na delovni dan prav v času, ko so otroci v šoli, odrasli pa v službi, verjetno večina ne bo mogla slišati. Se bodo pa prav vsi zbori, ki bodo tekmovali, predstavili tudi na koncertu v Celjskem domu. Otroški zbori v petek ob 15. uri, mešani mladinski in dekliški zbori pa tri ure pozneje. »To je revijalni del programa, ki so ga pripravili ob tekmovalnem sporedu. To je priložnost za zbore, da pokažejo, kar jih najbolj zaznamuje in zanima. Recimo zbor iz srbske Ćuprije večinoma izvaja duhovno glasbo, tudi starejšo srbsko duhovno glasbo. Italijanski zbor se predstavlja z nekoliko bolj sproščenim sporedom,« je povedal Firšt.

Festival se bo začel že v sredo s tradicionalno območno revijo otroških in mladinskih pevskih zborov Pesemca, uvodni koncert festivala bo v četrtek ob 18. uri v Celjskem domu. Na njem bo nastopil Otroški pevski zbor RTV Slovenija z zborovodkinjo Martino Burger in člani Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. »Program tega dela koncerta je poseben, gre namreč za skladbe Janeza Bitenca. Letos se spominjamo stote obletnice rojstva verjetno enega od najpomembnejših skladateljev otroške glasbe. Zapustil je ogromen opus otroških skladb, ki so dobile stalno mesto v repertoarju otroških zborov in jih prepoznavamo kot del nacionalne dediščine. Tako rekoč ni odraslega človeka, ki se ne bi srečal z izročilom Janeza Bitenca,« je povedal Firšt.

V minutkah za pesem bodo obiskovalci Celja prisluhnili mladim na mestnih ulicah. FOTO: MPF

V drugem delu uvodnega koncerta bo nastopil Dekliški pevski zbor Gimnazije Celje Center pod vodstvom Davida Preložnika. »To je eden od dveh zborov, ki sta bila najbolje ocenjena na lanskem mladinskem pevskem festivalu. Gre za res imeniten zbor in smo ponosni, da bodo, ne zato, ker so domačini, ampak ker so se izkazali kot najboljši v državi, zaznamovali odprtje festivala in dali dobro popotnico vsem za kakovostne izvedbe, ki sledijo na tekmovanju.« Dekleta se bodo predstavila z raznolikim programom, niti Carpe diem skupine Joker Out ne bo manjkal.

Mesto pesmi

Mesto bodo polnile še tako imenovane minutke za pesem, ko bodo v središču mesta zbori, tudi vsi, ki bodo tekmovali, zapeli mimoidočim. Kateri zbor se je na tekmovanju najbolje odrezal, bodo razglasili v soboto na Zborovskem bumu v dvorani Zlatorog. Več kot 5000 zborovskih pevcev bo pelo ob spremljavi Mladinskega pihalnega orkestra Glasbene šole Celje. Zborovski bum pripravljajo z Zavodom RS za šolstvo (ZRSŠ). Kot je povedala Inge Breznik iz ZRSŠ, so Zborovski bum doslej pripravljali v Mariboru. »Mesto Maribor je od tradicije nekoliko odstopilo. Neizmerno sem hvaležna za Celje, za ljudi s posluhom za zborovsko petje in glasbo. Vračamo se z velikim zagonom. Nismo pričakovali tako velike številke.«

Inge Breznik je dejala, da množično petje pripomore k večji kakovosti zborovskega petja na šolah, ker vsi pripravljajo isti program. Na sobotnem Zborovskem bumu bodo otroci peli pesmi, ki so se v zadnjih 15 letih med mladinskimi zbori uveljavile kot najbolj pete in so jih največkrat izvajali tudi na državnem tekmovanju v Zagorju ob Savi. »Vedno začnemo s himno in končamo s pesmijo Dan ljubezni. Letos bo za občinstvo malenkost manj prostora, pela pa bo vsa dvorana,« je napovedala.

Medtem ko vse obiskovalce vabijo, da prisluhnejo mladim, se vsi že pripravljajo na pevsko pomlad leta 2026, ko bo festival praznoval osemdesetletnico. »Tadej Čater bo snemal dokumentarni film z RTV Slovenija, prof. dr. Darja Kotar bo avtorica monografije, ki jo bo založila Celjska Mohorjeva družba, sodelujeta tudi Akademija za glasbo in Muzej novejše zgodovine Celje, ki pripravlja razstavo, skupaj z Zgodovinskim arhivom Celje in Kamro pa pozivajo vse, da delijo fotografije s festivala,« je napovedal Gregor Deleja.

Mladinski pevski festival je predvsem praznik mladostne pesmi. FOTO: Andraž Purg/MPF

V Celje se bo pripeljalo 116 polnih avtobusov, tisoč otrok bo prišlo z vlakom, se je nasmehnil Deleja. »Slovenske železnice bodo naredile revolucijo, ker bodo na soboto dodajale vlake. Ampak kaj je res pomembno? Učinek, ki ga ima na sodelujoče takšna dejavnost.« Kdor poje, zlo ne misli.