SLAP lezija – nasveti specialistov za rehabilitacijo

SLAP lezija (angl. Superior Labrum from Anterior to Posterior) je poškodba hrustančnega obroča, ki obdaja sklepno ponvico ramenskega sklepa. Brez skrbi, pravočasna specialistična obravnava prinaša rešitev vaših težav, zato smo vam v članku pripravili mnenje izkušenih specialistov fizioterapije v najsodobnejši fizioterapevtski kliniki Medicofit o nastanku poškodbe, diagnosticiranju in rehabilitaciji.

Kako SLAP lezija sploh nastane

Poškodbe zgornjega labruma lahko največkrat povzročijo akutna travma in ponavljajoči se gibi ramena. Akutna SLAP poškodba lahko nastane zaradi padca na iztegnjeno roko, močnega vlečenja za roko, na primer pri lovljenju težkega predmeta, hitrih ali močnih gibov roke, ko je ta nad nivojem ramena, ali izpaha ramenskega sklepa.

Ponavljajoči se gibi nad glavo pri športih, kot so rokomet, odbojka, tenis, plavanje ali dvigovanje uteži, lahko vodijo v raztrganje labruma. V kliniki Medicofit opažamo, da pacienti ob nelagodju v ramenu opisujejo tudi težave z izgubo hitrosti in natančnosti meta ali udarca.

FOTO: Medicofit

Veliko SLAP poškodb pa je posledica postopnega degenerativnega obrabljanja labruma. Pri pacientih, starejših od 30 let, se lahko raztrganje ali cefranje zgornjega labruma pojavi kot normalen proces staranja in se razlikuje od akutne poškodbe pri mlajših osebah.

Ali ste vedeli, da lahko nekateri pacienti s SLAP lezijami občutijo močnejšo bolečino ponoči, še posebej med spanjem na prizadeti rami?

Kako SLAP lezijo prepoznamo

Najpogosteje se pacienti s SLAP lezijami pritožujejo zaradi bolečine, zato bodo specialisti fizioterapije z vami v začetku opravili temeljit pogovor glede anamneze nastanka vaših simptomov. Bolečina je navadno povezana z gibi nad glavo. Če se spomnite specifične poškodbe ali dejavnosti, ki je povzročila bolečino, lahko to pomaga pri diagnosticiranju težav. Izkušnje nam kažejo, da se večina bolnikov ne spominja točno določenega dogodka. Izolirane SLAP lezije so redke, zato nam večina pacientov s SLAP lezijami omenja težave, povezane z:

občutki bolečega preskoka ali pokanja pri premikanju rame

pri premikanju rame zmanjšanim obsegom notranje rotacije glenohumeralnega sklepa

glenohumeralnega sklepa bolečino pri gibanju nad glavo

izgubo moči in vzdržljivosti mišic rotatorne manšete in drugih stabilizatorjev ramena

mišic nezmožnostjo ležanja na prizadeti rami

V kliničnem pregledu bodo specialisti fizioterapije v začetku preverili aktivni in pasivni obseg gibljivosti ramenskih sklepov (pogosto bolečino ugotavljamo pri gibu pasivne zunanje rotacije iz začetnega položaja 90° abdukcije) ter izvedli osnovno manualno testiranje mišic zgornjih udov in napredne meritve zmogljivosti mišic z dinamometrom.

Pred specifičnimi testi za odkrivanje SLAP lezije bodo opravili še osnovni pregled vratnega dela hrbtenice in se tako prepričali, da bolečina ne izvira iz težav z vratnim delom. Prav tako je pri diferencialni diagnozi treba biti pozoren na možnosti bolečine zaradi kalcificirajočega tendinitisa in različnih patologij rotatorne manšete.

FOTO: Medicofit

S specifičnimi provokativnimi testi bodo poskušali reproducirati vaše simptome in tako natančno diagnosticirati vzrok za vašo bolečino v ramenskem sklepu. Neenakomerna obremenitev ramenskega sklepa pri športnikih med gibanjem lahko vodi v pretirano obrabo ali poškodbo labruma.

Strokovna rehabilitacija SLAP lezije v kliniki Medicofit

Pri veliki večini primerov je za poškodbo SLAP lezije v začetku rehabilitacije prva izbira konservativno zdravljenje. Učinkovita in dolgoročna (8–12 tednov) specialistična fizioterapevtska obravnava prinaša zelo uspešne funkcionalne rezultate zdravljenja in zadovoljstvo pacientov.

Specialna fizioteravtska obravnava mora vključevati različne manualne tehnike sklepne mobilizacije, ki bodo koristile za izboljšanje obsega gibljivosti. Vključujejo raztezanje sklepne ovojnice (močno vezivno tkivo, ki obdaja sklep) ramenskega sklepa. Učinki miofascialnega sproščanja in trigger-point terapija se kažejo v zmanjšanju simptomov bolečine.

Za zmanjšanje bolečine, predvsem pa za pospeševanje naravnih procesov celjenja in samoobnavljanja naj specialistična fizioterapevtska obravnava vključuje postopke najsodobnejše instrumentalne terapije (diamagnetoterapija PERISO, visokoenergijski laser SUMMUS, visokotonska elektrostimulacija HiTOP, terapija TECAR WINTERCARE).

FOTO: Medicofit

Specifične in individualno prilagojene terapevtske vaje so namenjene izboljšanju moči in vzdržljivosti mišic rotatorne manšete in drugih stabilizatorjev ramenskega sklepa ter dolgoročno preprečujejo nadaljnje poškodbe. Po opravljeni začetni rehabilitaciji lahko v kliniki Medicofit program vadbe, ki je individualno, načrtno in progresivno oblikovan, nadaljujete tudi pod nadzorom specialista kineziologije (pogosta izbira pri mlajših ter pri profesionalnih športnikih ali zelo aktivnih rekreativcih – športi z gibi roke nad glavo).

Ali je kdaj potrebno kirurško zdravljenje

V primerih, ko pravočasne, specialistične in dovolj časa trajajoče konservativne metode specialistične fizioterapije ne prinašajo zadostnih rezultatov ali je ramenski sklep nestabilen, se lahko priporoči artroskopska operacija, ki lahko vključuje odstranitev raztrganega dela labruma ali ponovno pritrjevanje raztrganega dela s šivi.

Od vrste kirurškega posega je odvisna tudi rehabilitacija. V začetku po operativnem posegu mora biti rama zaščitena, medtem ko se popravljene strukture celijo. Da preprečite premikanje roke, boste verjetno uporabljali adukcijsko opornico od štiri do šest tednov po operaciji. Časovna uporaba opornice je odvisna od resnosti vaše poškodbe in kompleksnosti operacije ter navodil kirurga.

Po operativnem posegu boste napoteni na nadaljnjo rehabilitacijo, ki pa mora biti pravočasna. Program rehabilitacije naj bo individualno prilagojen vaši poškodbi in kirurškemu postopku. Na splošno se program rehabilitacije najprej osredotoči na gibljivost in nežno aktivacijo mišic (pasivno razgibavanje, pendularne vaje, izometrične vaje), za pospeševanje procesov celjenja in zmanjšanja bolečin pa naj bodo uporabljeni tudi napredni postopki instrumentalne terapije.

FOTO: Medicofit

Pozneje program rehabilitacije vključuje lažje terapevtske vaje (običajno od štiri do šest tednov po operativnem posegu), ki se postopno individualno prilagajajo glede na določene postoperativne omejitve in vaš napredek. Na splošno se športniki, ki se ukvarjajo z meti ali udarci nad glavo, vračajo k športnim aktivnostim približno po 12 tednih.

Za uspešen izid zdravljenja je torej ključnega pomena specializirana fizioterapevtska obravnava. Pravočasna in načrtno usmerjena rehabilitacija ob pojavu simptomov daje izjemne rezultate zdravljenja, vendar mora vključevati zadostno število in časovno ustrezno dolge terapevtske obravnave. Celoten proces obravnave spremlja terapevtska vadba, ki se prilagaja posameznikovim potrebam in postopoma napreduje, kar pomembno prispeva k izboljšanju moči, vzdržljivosti in stabilnosti ramenskega sklepa.

Viri

Fortier, L. M., Menendez, M. E., Kerzner, B., Verma, N., & Verma, N. N. (2022). SLAP Tears: Treatment Algorithm. Arthroscopy: the journal of arthroscopic & related surgery: official publication of the Arthroscopy Association of North America and the International Arthroscopy Association, 38(12), 3103–3105. https://doi.org/10.1016/j.arthro.2022.08.005

Jain, A., Aniq, H., & Mistry, A. (2022). SLAP Injury and the Superior Labrum. Seminars in musculoskeletal radiology, 26(5), 577–584. https://doi.org/10.1055/s-0042-1758840

Steinmetz, R. G., Guth, J. J., Matava, M. J., Brophy, R. H., & Smith, M. V. (2022). Return to play following nonsurgical management of superior labrum anterior-posterior tears: a systematic review. Journal of shoulder and elbow surgery, 31(6), 1323–1333. https://doi.org/10.1016/j.jse.2021.12.022

Naročnik oglasne vsebine je Medicofit