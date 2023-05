Slovenska Mojstrana je postala britanski London

V nadaljevanju preberite:

Zaradi sobotnega kronanja je ves svet drl v London, več kot sto v Sloveniji živečih Britancev in ljubiteljev britanske monarhije pa se je ob tej pomembni zgodovinski prelomnici zbralo v Mojstrani. Britansko veleposlaništvo je skupaj s Slovenskim planinskim muzejem namreč tam pripravilo spremljanje dogajanja na otoku in pohod Po poteh kralja Karla III.

V čudovito lepem vremenu so v osrčju Triglavskega narodnega parka podoživeli obisk takrat še prestolonaslednika princa Charlesa pred četrt stoletja v Sloveniji in se skupaj veselili novega kralja. Namesto britanskega kraljevskega blišča, svečanih oblek, imenitnih klobukov in britanskih poslastic se je kar okoli sto hribovsko oblečenih in obutih gostov izpred muzeja odpravilo do prečudovitega slapa Peričnik, po vrnitvi pa so v napetem pričakovanju vrhunca dneva na okrogli mizi v muzeju lahko poslušali zgodbe povabljenih gostov, ki so pripovedovali, kako se spominjajo obiska princa Charlesa v Sloveniji.