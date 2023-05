Bog obvari kralja

V kolumni preberite:

Velika Britanija trpi za draginjo. Letna inflacija je marca 2023 znašala 8,9 odstotka. To se je poznalo tudi pri stroških kronanja Karla III. Spektakel minulo soboto naj stal okoli sto milijonov funtov (končni račun bo znan šele čez mesece). Za primerjavo, kronanje njegove mame leta 1953 je stalo 912.000 funtov, kar ustreza, če upoštevamo učinek inflacije, 20,6 milijona današnjih funtov. Petkrat manj. In to kljub dejstvu, da je pred sedemdesetimi leti kronanje v živo, v Westminstrski opatiji, spremljalo dobrih osem tisoč gostov, Karlov dogodek letos pa zgolj dva tisoč tristo. In čeprav je letošnjo kronanje trajalo slabo uro manj kot prejšnje. Nič ni pač tako, kot je nekoč bilo, tudi zaradi višjih stroškov varovanja.