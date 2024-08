Slovo od drevesa, ki bi lahko živelo tisočletja

V nadaljevanju preberite:

Le dober teden pred začetkom novega šolskega leta so posekali 33-metrsko sekvojo, ki je od leta 1914 dajala senco kranjski gimnaziji in njenim dijakom. Strokovnjaki so namreč mnenja, da je bila zaradi močnega nagiba nevarna, saj koreninski sistem ni več zmogel podpirati 13-tonskega drevesa. Prav tako je bilo neprimerno okolje, v katerem je rasla. Odstranitev naravne znamenitosti naj bi bila zato edina možnost.