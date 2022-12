Spielbergov E.T. zamenjal lastnika za 2,45 milijona evrov

V tisku odmeva licitiranje rekvizitov iz filmskih klasik, ki je potekalo v podjetjih Julien's in Turner Classic Movies. Največ naslovov člankov je namenjenih uspešni prodaji robota, ki je v filmu Stevena Spielberga zaživel kot E.T. Naslovnega protagonista znanstvenofantastične uspešnice iz leta 1982 so prodali za kar 2,6 milijona ameriških dolarjev oziroma za 2,45 milijona evrov.

Med okoli 1.300 predmeti, ki so bili naprodaj, agencija AFP v današnjem poročanju izpostavlja tudi, denimo, rokavice, s katerimi si je Robert de Niro kot Jake LaMotta v Besnečem biku priboksal igralskega oskarja, ali pa kij Chrisa Hemswortha oziroma Thora.

Med rezultati so še, denimo, prodaja palice, s katero je Charlton Heston v filmu Deset zapovedi razdvojil Rdeče morje, tokrat pa je bila prodana za 448.000 dolarjev oziroma 422.000 evrov, ali pa metle Nimbus 2000 Harryja Potterja, ki je lastnika zamenjala za 128.000 dolarjev oziroma 120.000 evrov.