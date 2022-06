Spletna trgovina za hišne ljubljenčke pod okriljem veterinarjev

V spletni trgovini PasjaHrana.net so tovrstne skrbi odveč, saj jo vodi veterinarka, ki vam je na voljo tudi za svetovanje.

Spletna trgovina za male živali PasjaHrana.net vam pod eno streho ponuja preverjeno kakovostne in s strani veterinarke odobrene izdelke za celostno nego vaših hišnih ljubljenčkov. Na spletni strani boste našli kakovostne opise izdelkov, ki so vam lahko v pomoč pri odločitvi, poleg tega pa si lahko preberete tudi številne strokovne nasvete in uporabne vsebine.

Pestra izbira za različne živalske vrste

Nabor izdelkov v spletni trgovini PasjaHrana.net je izjemno pester, saj najdete izdelke za pse, mačke, male živali in ptice. Izbirate lahko izključno med preverjeno kakovostnimi in zaupanja vrednimi blagovnimi znamkami. Med ponudbo boste našli Acana, Orijen, Royal Canin, Fish4Dogs, Kudo, N&D in druge. Pri psih so še posebej priljubljeni hladno stiskani peleti!

Poleg hrane za vašega hišnega ljubljenčka lahko najdete tudi različna prehranska dopolnila, priboljške, igrače, opremo, ležišče ter izdelke za nego in higieno.

FOTO: PasjaHrana.net

Veterinarka je le en klic stran

Če se znajdete v dilemi, se lahko za strokovni nasvet obrnete na veterinarko, ki vodi spletno trgovino. Z veseljem vam bo predala dragocene napotke in nasvete iz stroke ter vam svetovala, katero hrano in dodatke je glede na specifično situacijo vašega hišnega ljubljenčka najbolje izbrati. Na voljo vam je s klicem na 031 420 506.

Hitra dostava in brezplačno pošiljanje

Zelo pogosto se zgodi, da potrebujete rešitev za svojega hišnega ljubljenčka praktično čez noč, zato v spletni trgovini PasjaHrana.net poskrbijo za kar najbolj ažurno pripravo paketa, ki je večinoma dostavljen najpozneje v 2 dneh. Ne pozabite, da je ob nakupu nad 38 evrov dostava za vas brezplačna!

FOTO: PasjaHrana.net

Poskrbite za svojega psa ali mačko z najvišjo kakovostjo

Hrana za mačke in pse je tista, ki lahko bistveno vpliva na zdravje vašega kosmatinčka. Pomembno je, da glede na njegovo starost in vitalnost ter morebitne zdravstvene težave izberete kar najbolj ustrezno hrano in po potrebi tudi prehranska dopolnila. Tako lahko popravite ali omilite marsikatero zdravstveno težavo svojega hišnega ljubljenčka in poskrbite za njegovo dobro počutje. Če se znajdete v zagati in ne veste, kaj izbrati, preberite strokovne nasvete ali pokličite po telefonu in prijazna veterinarka vam bo vse potrebno strokovno obrazložila.

Vaša zvestoba je nagrajena

Ob vsakem nakupu v spletni trgovini PasjaHrana.net zbirate tako imenovane Pasje točke, ki vam prinašajo popuste pri nadaljnjih nakupih. Bodite pozorni na program zvestobe in si zagotovite velike prihranke pri vsakem nakupu!

Poskrbite za zdravje svojega ljubljenčka

Zdravje se začne s hrano in pravilno nego. V spletni trgovini PasjaHrana.net najdete bližnjico do obojega.

Dietna hrana in nega po operacijah

Po operaciji ali v primeru zdravstvenih težav vaš ljubljenček potrebuje celovito nego. Prebrskajte ponudbo in poskrbite, da se bo ljubljenček kmalu počutil kot prenovljen. Izbirate lahko med raznovrstnimi izdelki, kot so prehranske mešanice za občutljive hišne ljubljenčke, zaščitni ovratniki, pripomočki za okrevanje, oblačila in aplikatorji za uporabo tablet.

Zaščitite hišnega ljubljenčka in sebe

Bodite pozorni, da pravočasno poskrbite za zaščito proti parazitom za pse in mačke, kot so klopi, bolhe, gliste, trakulje in podobno. Tako kot za nas so tudi za naše ljubljenčke zelo nadležni komarji in peščene muhe. Namenske ovratnice učinkovito odganjajo prej omenjene zajedavce, poleg tega pa ščitijo tudi pred potencialnimi nevarnimi okužbami, ki lahko doletijo naše ljubljenčke. Vsi izdelki, ki jih najdete na PasjaHrana.net, so najvišje kakovosti in se uporabljajo tudi v ambulantah.

FOTO: PasjaHrana.net

Ne čakajte in hitro preverite kakovostne ter zaupanja vredne izdelke.

Naročnik oglasne vsebine je Sotakl