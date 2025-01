Sreča se je zadržala na Gorenjskem

Za izžrebance novoletnega lota se je leto 2025 dobesedno začelo srečno. Glavni dobitek, stanovanje v Ljubljani s pripadajočim parkirnim mestom in denarnim dobitkom 80.000 evrov, bo prejela oseba, ki je listek vplačala v Šenčurju. Stanovanje v Kopru in dodatni denarni dobitek 75.000 evrov pa oseba, ki je potrdilo vplačala v Bohinjski Bistrici.

Kot so pojasnili na Loteriji Slovenije za Delo, sta stanovanji novi in na privlačnih lokacijah. Tisto v Ljubljani ima kljub tlorisni površini 107 kvadratnih metrov (neto) bivalne površine 56 kvadratnih metrov, pripada mu tudi parkirno mesto, stanovanje v Kopru pa ima tlorisno površino 76,5 kvadratnega metra (neto) ter bivalno površino 51,2 kvadratnega metra. Tržna vrednost nepremičnine v Ljubljani je znašala okoli 370.000 evrov, koprske pa 320.000 evrov.

Za prvi novoletni loto, ki je bil žreban 1. januarja, je vladalo ogromno zanimanje. Srečke so šle za med, v 23 dneh so razprodali vseh 350.000 potrdil. FOTO: zajem zaslona

Kot so prepričani na Loteriji Slovenije, k uspehu prvega novoletnega lota nista pripomogli le glavni nagradi, ampak tudi privlačen format igre, se pravi žrebanje dobitkov izključno med prodanimi potrdili v omejeni seriji 350.000, kar je bilo zagotovilo, da bodo vsi dobitki zagotovo izžrebani, ter privlačni sklad 10.515 dobitkov v skupni vrednosti več kot dva milijona evrov.

Med njimi so bile tako mesečne rente v višini 1500 evrov za deset let (skupna vrednost 180.000 evrov) – trije srečneži so potrdilo vplačali v Središču ob Dravi, Krškem in na spletnem mestu loterija.si – kot tudi deset bonov za počitnice po izbiri v vrednosti 5000 evrov in denarnim dobitkom 1500 evrov. Z žrebom so določili še 500 dobitkov po 250 evrov in 10.000 dobitkov po 50 evrov. Čas za prevzeme stanovanj, mesečnih rent in počitnic bo od 7. januarja do vključno 9. marca.

Pred stoletjem družinska vila

Ob lanski zadnji sedmici so razkrili, da si srečni dobitniki želijo čim prej opraviti formalnost, potem pa oditi in živeti naprej. A zaradi dobitka ne živijo vsi srečno do konca svojih dni, vsaj dvakratnemu dobitniku sedmice iz Starš se to ni zgodilo, enemu redkih, čigar zgodba je znana javnosti. Kot so poročale Slovenske novice, je prvo sedmico in s tem 33 milijonov tolarjev osvojil leta 2003, le štiri leta pozneje še eno, vredno 574.000 evrov. Toda pet let pozneje so mu že blokirali račun, po pomoč je hodil celo na Karitas.

Igra več kot polovica Slovencev Samo v zadnjih dvanajstih mesecih je v igrah Loterije Slovenije sodelovalo 1,2 milijona odraslih prebivalcev Slovenije. Izplačali so jim 9,4 milijona različnih dobitkov v skupni vrednosti okoli 114 milijonov evrov, pri tem pa so zbrali približno 22,43 milijona evrov koncesijskih dajatev za slovenske invalidske, humanitarne in športne organizacije.

Nagradni sklad tokratnega novoletnega lota je marsikoga utegnil spomniti na zgodbo o zbiranju denarja za Plečnikov stadion za ljubljanskim Bežigradom. Arhitektu Jožetu Plečniku, ki je za katoliško telovadno društvo Orli najprej oblikoval prapor in uniforme, je društvo leta 1923 naročilo še načrtovanje stadiona.

Športni objekt je zaradi finančnih težav nastajal postopoma in v letih 1927 in 1928 so denar za njegovo gradnjo zbirali z loterijo, s tako zbranim denarjem so dokončali zahodno stranico stadiona in uredili sedeže na južni strani. Glavni dobitek med 201 nagrado je bila enodružinska meščanska vila Stadion, ki še danes stoji v njegovi neposredni bližini, na Mariborski ulici 17. Kot Plečnikov sodelavec je bil podpisan Emil Navinšek, znan predvsem kot arhitekt brezkoridornih šol.

Vila Stadion ob izgradnji, objavljena v Ilustriranem Slovencu leta 1928 FOTO: Kamra.si

Kot so Andrej Hrausky, Janez Koželj in Damjan Prelovšek zapisali v Plečnikovi Ljubljani: vodniku po arhitekturi, je bila vila Stadion načrtovana in zgrajena kot glavni dobitek na II. stadionski loteriji katoliške organizacije Orli. Zasnovana je bila kot kombinacija geometrijskih teles kvadra in stopniščnega valja, njena zunanjščina pa je bila po vojni delno spremenjena. Ni se ohranil grafitni friz, prizidan je bil tudi vetrolov in preurejen dostop na vrt.

S Plečnikovim privoljenjem je po tem načrtu njegov sodelavec na Praškem gradu in nekdanji učenec Otto Rothmeyer v Pragi sezidal lastno hišo, ki je danes muzej. »Edina sprememba je, da je naredil ravno streho s teraso,« je še pojasnil Hrausky. Vila, velika 218 kvadratnih metrov, ki je bila, kot navaja oglas, leta 2009 prenovljena, je danes povsem drugačna kot ob izgradnji. Trenutno je na prodaj za 1,8 milijona evrov, kaže nepremičninski oglas, ki še poudari, da so na vrtu tudi ogrevan bazen in tri garaže.