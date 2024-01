Starša Koste K. na sodišču v solzah

Na višjem sodišču v Beogradu se je danes začelo sojenje Vladimirju in Miljani Kecmanović, staršema dečka Koste, ki je 3. maja lani v osnovni šoli Vladislav Ribnikar ubil devet sošolcev in varnostnika. Sodišče je na zahtevo tožilstva danes po premoru sojenje zaprlo za javnost. Kot poroča beograjski Blic, sta se starša odhodu iz sodne dvorane - na dovoljenje paznikov - za nekaj trenutkov objela in planila v jok. Nasproti njiju so na drugem koncu hodnika stali starši umorjenih otrok. Na sojenju bodo sodili še lastniku strelišča in inštruktorju streljanja, ki sta obtožena krivega pričanja.

Vladimir Kecmanović je obtožen hudega kaznivega dejanja zoper splošno varnost, obstaja namreč sum, da je sina učil rokovanja z orožjem in streljanja v tarče v obliki silhuet ljudi. Sumijo tudi, da je pištoli, ki ju je vzel Kosta, v nasprotju z zakonom o orožju namesto v kovinskem trezorju pod ključem hranil v dveh zakodiranih plastičnih kovčkih, ki se sicer uporabljata za prevoz orožja in ne za varno hrambo. Tožilstvo meni, da je oče tako otroku omogočil dostop do pištol. Kosta je namreč dešifriral kovček in pištoli vzel že prvega maja 2023, ju dva dni hranil v nahrbtniku, potem pa ju usodnega 3. maja odnesel v šolo.

Urjenje več kot leto dni

Vladimir Kecmanović naj bi že leto prej v strelskem klubu v Beogradu učil sina uporabljati zračno orožje in streljati v tarče, kasneje pa mu je omogočil še usposabljanje s strelnim orožjem, in sicer pištolo znamke glock. Osumljen je tudi, da je dva do tri mesece kasneje v istem strelskem društvu svojega sina uril streljati v silhuete ljudi s pištolo češka zbrojevka, ga novembra 2022 odpeljal v etno vas, kjer je fant z zračno pištolo streljal v koncentrične kroge. Kot še piše v obtožnici, ga je 11. aprila 2023 odpeljal v isto strelsko društvo v Beogradu, kjer je Kosta streljal tarče s strelnim orožjem, in sicer s pištolami češka zbrojevka in ruger, za kar je oče imel dovoljenje pristojnega organa.

Miljana Kecmanović je obtožena storitve kaznivega dejanja neupravičeni posesti, nošenje in prometa z orožjem ter eksplozivnimi snovmi. Njene DNK sledi so našli na enem od nabojev blizu vrat učilnice zgodovine, kjer je Kosta streljal na učence svojega razreda in učiteljico.

Vladimir Kecmanović je od 3. maja lani v priporu, ki mu ga podaljšujejo vsak mesec ali dva, saj je obtožen kaznivega dejanja, za katerega je zagrožena kazen zapora več kot deset let. Mama se brani s prostosti, sodišče pa ji je izreklo prepoved približevanja in komuniciranja s sinom. Njeni zagovorniki so za srbske medije povedali, da sina, ki je v otroški psihiatrični bolnišnici, ni mogla videti, ampak je z njim le nekajkrat govorila po telefonu, pa še to pod pod strogim nadzorom. Tožilstvo za očeta zahteva 12 let zapora, za mater pa dve leti in pol. Za lastnika in inštruktorja v strelskem društvu je bila predlagana triletna zaporna kazen.

Tragedija v šoli Vladislav Ribnikar je brez primere v novejši zgodovini Srbije, sprožila je val protestov, na desettisoče ljudi je na ulicah Beograda in srbskih mest zahtevalo zajezitev nasilja v srbski družbi.