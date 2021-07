Beseda svinja vzbuja veliko asociacij: od precej inteligentne živali, njenega mesa, zaradi katerega sploh gojimo pretežno večino svinj, do umazanega – dobesedno in preneseno – človeka.Zadnji pomen je pravzaprav krivičen, saj so svinje zelo čiste živali, a seveda le, če imajo možnosti za to – torej če niso prenatrpane v svinjaku, ki spet lahko pomeni prostor za svinje ali (preneseno) umazan prostor. Sodeč po zadnjih novicah v medijih, je svinjak lahko oboje hkrati.Iz besede svinja so izpeljane še besede, kot svinjarija, svinjski, svinjsko, svinjati, vse pa označujejo nekaj umazanega, odvratnega, za človeka nezaželenega. To občutimo na lastni koži tudi v teh dneh, ko je svinjsko vroče, ob aferah, v katerih se razkrijejo svinjarije, ob objavah na družbenih omrežjih, s katerimi svinjajo nekateri posamezniki, nekaj zavisti pa občutimo ob zvezi svinjsko obogateti.Čeprav velja, da biserov ne mečemo svinjam, so svinje pravzaprav dobre: za nekatere le na krožniku, za druge pa kot žive živali. V vsakem primeru pa ohranjajmo poimenovanje svinja za svinjo: kot živo bitje si namreč zasluži poimenovanje, ki ne vzbuja negativnih konotacij.***Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša).