Svoboda v Cvetličarni, NSi v kavarni, SAB Pod lipo

Katere politične stranke bodo v nedeljo rajale do jutranjih ur, katere pa se bodo razočarane ob razglasitvi delnih volilnih rezultatov od gostov hitreje poslovile, še ni znano, vemo pa, kje bodo rezultate pričakale in kako so se na druženje pripravile.

Kandidati, člani in podporniki Gibanja Svoboda bodo na rezultate volitev čakali v Cvetličarni v Ljubljani, kjer so že izvedli volilno konvencijo. Omejitve vstopa v Cvetličarno ne bo, tja pa so povabili kandidate, podpornike in vse, ki so sodelovali pri izvedbi volilne kampanje. Druženje bo trajalo do polnoči, predvidena je tudi manjša pogostitev. V SDS bodo rezultate pričakali na sedežu stranke SDS, v hiši dr. Jožeta Pučnika na Trstenjakovi v Ljubljani. Podrobnosti nam niso zaupali.

Nova Slovenija (NSi) bo rezultate vzporednih volitev pričakala v svoji volilni kavarni, ki so jo marca odprli v središču Ljubljane na Slovenski cesti nasproti Konzorcija in kjer ob čaju in kavi prirejajo različne dogodke in pogovore z gosti. Torte niso naročili, saj zmage ne pričakujejo, bodo pa v vsakem primeru odprli kakšno penino, zagotovo kakšno več, če bodo dosegli višje mesto.

V stranki Desus tort ne jedo več. Na rezultate bodo čakali na sedežu stranke na Kersnikovi ulici v Ljubljani. Foto Leon Vidic

Socialni demokrati (SD) bodo tradicionalno pričakali rezultate volitev na sedežu stranke na Levstikovi ulici. Povabljeni so vsi kandidati, volilni štab in vodstvo stranke, vedno pa se tudi zgodi, da pride kakšen družinski član ali prijatelj, saj je to, kot pravijo, priložnost za druženje vseh, ki so sodelovali v kampanji. Ker je letos na strankini listi največ ženskih kandidatk in tudi precej mladih, pričakujejo, da bo na letošnjem dogodku v stranki prevladovala ženska in mladostna energija. Torte ne bodo imeli, poskrbeli pa bodo za prigrizke in pijačo, saj druženje v vsakem primeru načrtujejo do poznih večernih oziroma zgodnjih jutranjih ur.

V prijetnem vzdušju

Na sedežu stranke na Kersnikovi ulici v Ljubljani bodo na rezultate čakali tudi člani Desusa. To je tradicionalen kraj druženja vodstva stranke in predsednikov volilnih štabov, druženje in pogovor pa običajno trajata, dokler sta med navzočimi volja in interes. Torte, kot pravijo, za nedeljski dogodek niso naročili, saj se starejši izogibajo sladkarijam. V stranki Levica bodo pričakali izid volitev v prostorih lokala Pritličje, na Mestnem trgu v Ljubljani. Kaj več tudi pri njih nismo izvedeli.

Levica je večerne rezultate junija 2018 pričakala v ljubljanskem Trnovem, tokrat bodo v prostorih lokala Pritličje. FOTO: Jože Suhadolnik

V gibanju Povežimo Slovenijo so zaradi večje pričakovane udeležbe v zadnjem hipu spremenili lokacijo, na kateri bodo pričakali delne rezultate volitev. S kandidati za poslance in podporniki se bodo tako v nedeljo družili v Radisson Blu Plaza Hotelu v Ljubljani. V ljubljanskem hotelu Slon pa bodo rezultate volitev spremljali kandidatke in kandidati ter člani Liste Marjana Šarca (LMŠ).

Ker je lipa že od nekdaj in tradicionalno simbol slovenstva, so se v stranki SAB odločili, da bodo praznik demokracije letos počastili prav v gostilni Pod lipo v središču Ljubljane. »Lokacijo dobro poznamo, volilne rezultate pa bomo v njej pričakali prvič.« Na ta pomembni dogodek so povabili vse kandidatke in kandidate stranke SAB, »članice, člane in sodelavce volilnega štaba. Načrtujemo, da bomo intenzivno, a zaradi srečanj z volivci lepo predvolilno obdobje sklenili v prijetnem vzdušju,« so še dodali. V stranki Naša dežela Aleksandre Pivec bodo prve delne izide volitev pričakali v gostilni Operna klet v središču prestolnice.