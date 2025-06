Teheran v ognju, žrtve tudi v Izraelu, Trump: Zlahka končamo ta krvavi konflikt

Iran je zgodaj zjutraj izstrelil nov val raket proti Izraelu. Kot poročajo tuji mediji, je pri tem umrlo vsaj deset ljudi, vsaj dvesto je ranjenih. V Jeruzalemu in Tel Avivu so zgodaj zjutraj oglasile sirene za zračni napad, izraelska vojska pa je sporočila, da milijoni Izraelcev »bežijo v zavetje«.

Svojo misijo je nadaljeval tudi Izrael. Njegova vojska je sporočila, da je zadela sedež iranskega obrambnega ministrstva, infrastrukturo za projekte jedrskega orožja in druge tarče. Iranski veleposlanik pri ZN Amir Said Iravani je poročal o skoraj 100 smrtnih žrtvah v Iranu. Iranski mediji so poročali tudi o napadih na skladišče nafte v okrožju Šahran na severozahodu prestolnice, izraelski obrambni minister Izrael Kac pa je na omrežju X zapisal, da Teheran gori.

Jemenski Hutiji, ki so povezani z Iranom, so danes izjavili, da so v sodelovanju z Iranom napadli Izrael, kar je prvič, da je skupina, ki je povezana z islamsko republiko, javno napovedala skupno sodelovanje pri napadih s Teheranom, poroča Reuters.

Številni prebivalci Tel Aviva so se ponoči zatekli v zaklonišča. FOTO: John Wessels/Afp

Nekaj ur po svoji vojaški paradi v Washingtonu se je oglasil tudi ameriški predsednik Donald Trump in zagrozil, da se bo Iran v primeru kakršnegakoli napada na ZDA soočil z močjo ameriške vojske, »kakršne še ni videl«. Na svoji platformi truth social je poudaril, da ZDA nimajo nič z zadnjim izraelskim napadom na Iran in da lahko zlahka sklenejo dogovor za končanje tega krvavega konflikta.

»Če nas bo Iran na kakršen koli način, v kakršni koli obliki ali obliki napadel, se bodo nanj zgrnile vse oborožene sile ZDA v obsegu, ki ga še niste videli. Vendar pa lahko zlahka dosežemo dogovor med Iranom in Izraelom ter končamo ta krvavi konflikt,« je zapisal.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je zagrozil, da bo izraelska vojska napadla vse cilje, povezane z režimom iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja. »Odprli smo pot do Teherana. Zelo kmalu boste na nebu nad Teheranom videli izraelska letala – naše letalske sile, naše pilote. (...) Ukrepamo z vso močjo, da bi odpravili to dvojno nevarnost za državo Izrael,« je dodal in pri tem mislil na iranski jedrski program in njegove zmogljivosti za balistične rakete, poroča AFP.

Iranski predsednik Masud Pezeškian je medtem opozoril, da bo sledil močnejši odgovor Teherana, če bo Izrael še naprej izvajal napade. »Usklajevanje sionističnega režima z ZDA pri agresiji na iransko ozemlje sredi (jedrskih) pogajanj je znak ameriške nepoštenosti in nezanesljivosti,« je še dodal.

Ostre obsodbe, tudi od Putina

Izrael je napade na iranske jedrske objekte, vojaške cilje in naftna nahajališča sprožil v petek zjutraj ter pri tem ubil več vodilnih vojaških osebnosti ter jedrskih znanstvenikov. Iran je to označil za napoved vojne in proti Izraelu izstrelil več sto brezpilotnikov in raket. Včerajšnji napadi so sledili ostrim medsebojnim grožnjam, ki so se vrstile ves dan, ne glede na poskuse diplomacije vključno ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Protiizraelski protesti v Teheranu. FOTO: Majid Asgaripour/Reuters

Po podatkih iranskega ministrstva za zdravje so od začetka spopadov v bolnišnice sprejeli najmanj 800 ljudi s poškodbami. V soboto so iranski uradniki potrdili, da so v izraelskih napadih umrli še trije jedrski znanstveniki – s čimer se je število ubitih jedrskih znanstvenikov povečalo na devet – in dva generala.

Izraelska vojska je v soboto sporočila, da je ubila več kot 20 vojaških poveljnikov, med njimi tudi vodjo obveščevalnega oddelka v generalštabu iranskih oboroženih sil Golamreza Mehrabija.

Iranski mediji so poročali, da je Teheran obvestil Francijo, Veliko Britanijo in ZDA o morebitnih napadih na njihove cilje v regiji, če bodo še naprej pomagali pri obrambi Izraela.