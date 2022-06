Teksaški igralec z novim poslanstvom

Ameriški igralec Matthew McConaughey ni kandidiral za teksaškega guvernerja, kot so namignili lani. ­Domačin iz Uvaldeja, kjer je osemnajstletni ­Salvador Ramos ubil 19 osnovnošolskih otrok in njihovi učiteljici, se je ­izstrelil v ameriško politično sfero z ­odmevnim pozivom k večjemu nadzoru nad ­strelnim orožjem.

Velik del volilnega telesa verjame v nedotakljivost drugega amandmaja k ameriški ustavi, ki zagotavlja pravico državljanov do strelnega orožja. Nešteti množični umori v minulih letih desetletjih tega niso spremenili. Devetnajst žrtev, mlajših od enajst let, na osnovni šoli v Uvaldeju je skupaj z njihovima učiteljicama preveč za mnoge, ki so doslej molčali o tem vprašanju. Zdaj tudi Matthew McConaughey, ki je kot otrok živel v teksaškem mestu, uro vožnje oddaljenem od mehiške meje, prepričuje Američane, da so drugi amandma ugrabili neuravnovešeni posamezniki.

Ameriški igralec je Belo hišo in predsednika Bidna obiskal z ženo Camilo Alves McConaughey. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

Po prepričanju zvezdnika filmov, kot so Klub zdravja Dallas, Medzvezdje, Volk z Wall Streeta in Amistad, ter televizijske serije Pravi detektiv imajo tudi odgovorni ameriški lastniki dovolj strelnega orožja, zato je zahteval dvig starostne meje za nakup nad 21 let, bolj temeljito preverjanje potencialnih kupcev in izdelan sistem alarmov, če koga kljub temu sumijo načrtovanja množičnega umora. Morilec iz Uvaldeja je smrtonosno polavtomatsko orožje, ki po prepričanju kritikov sodi le v vojsko, kupil na svoj 18. rojstni dan.

Ameriške sanje, ne iluzija

Zagovorniki sedanjega sistema so opozorili, da morilci tega kova običajno nimajo kazenskih dosjejev, zato pa so pogosto poniževani in zasmehovani v šoli oziroma odraščajo brez očeta. Mnogi naj bi bili odvisni od marihuane ter morda že s shizofreničnimi spremembami na možganih, ki so značilne za zasvojene najstnike.

Predsednik Biden je opozoril, da imajo v številnih drugih državah duševne težave, spore v družini in ljudi, ki se počutijo izgubljene, v nobeni pa ni toliko žrtev strelnega orožja kot ZDA. Tudi Matthew McConaughey se je skliceval na moralne obveznosti, ki so pomembnejše od članstva v politični stranki, ter na ameriške sanje, ki ne smejo biti iluzija. V nekem intervjuju je povedal, da ni ne republikanec ne demokrat, ampak »agresivno sredinski«. »Oh, ta odtenek sive, kompromis!« je verni kristjan označil politični predal, v katerega ga spravljajo drugi.

Zeleni copati

Kot takšen bi, če je verjeti lanski anketi časopisa Dallas Morning News in teksaške univerze, v boju za teksaškega guvernerja dobil le odstotek glasov, večino bi jih pred demokratskim izzivalcem Betom O'Rourkom prejel sedanji republikanski guverner Greg Abbott. Temu zdaj manjša politični ugled množični umor v Uvaldeju, kjer je policija skoraj uro oklevala pred obračunom z morilcem ter celo grozila staršem, ki so jih rotili, naj ukrepajo. Na koncu je Ramosa ustrelil in preživele otroke ter učitelje z lastno ženo in hčerjo vred rešil pripadnik obmejne policije, ki se je odpravil v akcijo z brivskega stola ter si tudi puško izposodil pri brivcu.

Športni copati deklice, ene izmed žrtev streljanja na osnovni šoli v Uvaldeju. FOTO: Brendan Smialowski/AFP

Matthew McConaughey je v dvorani za novinarske konference Bele hiše govoril z izrazitim teksaškim naglasom. S solzami v očeh je predstavil risbo desetletne Alithie Ramirez, ki nikoli ne bo ­obiskovala pariške likovne šole, kakor je sanjala. Njegova žena Camila Alves McConaug­hey je držala v rokah športne copate desetletne Maite Yuleane Rodriguez, ki si je želela postati morska biologinja. Zeleni copati s srcem na mestu desnega palca so bili za njene starše jasno znamenje smrti.