Težave za Putinovi hčerki

Ob novih sankcijah, ki jih je zaradi ruskih vojnih zločinov v Ukrajini v sredo napovedala Bela hiša, sta tarči gospodarskih ukrepov, ki naj bi preprečili investiranje v Rusiji, največja ruska zasebna banka Alfa Bank in največja ruska finančna institucija Sberbank.

Največ pozornosti ob ukrepih zoper družinske člane ruskega vodstva in oligarhov je namenjene Putinovima hčerama, ki sta v nemilosti tako v ZDA kot tudi v Evropski uniji, kjer jima v prihodnjih dneh po poročanju bruseljskega spletnega medija Euobserver grozita zamrznitev premoženja in prepoved izdaje vizuma.

Ameriška administracija je prepričana, da »Putin, njegovi pajdaši in oligarhi svoje premoženje – obogateli so na račun ruskega ljudstva – skrivajo pri družinskih članih«.

Putinovi hčeri (na sredini v črnih oblekah) na fotografiji s spletne strani nekdanjega »Putinovega bankirja« Sergeja Pugačeva Foto Pugachevsergei.com

In kdo je še v najožjem krogu?

Uradno ima Putin dve hčeri iz zakona, sklenjenega leta 1983 z: prva,oziroma, se je očetu, zaposlenemu v KGB, in materi stevardesi rodila leta 1985 v Sankt Peterburgu, druga,, leto kasneje, ko je Putin že služboval v Dresdnu. O njiju se ve malo, Putin je bil pred leti pripravljen povedati le to, da živita v Moskvi in da obe tekoče govorita tri jezike.

Marija naj bi končala študij biologije na univerzi v Sankt Peterburgu in medicine na moskovski državni univerzi, svoje prave identitete študentskim kolegom ni nikoli razkrila. Kot doktorska kandidatka na raziskovalnem centru za endokrinologijo v Moskvi je vodila dobrodelni projekt Alfa-Endo, ki ga je financirala Alfa Bank.

Strokovnjakinja za redke genetske otroške bolezni je bila poročena z nizozemskim podjetnikom Jorritom Joostom Faassenom in z njim imela dva otroka, a je zakon menda razpadel. BBC je poročal, da je solastnica družbe, ki je v Sankt Peterburgu načrtovala gradnjo prestižnega medicinskega centra, vrednega več kot 600 milijonov evrov, kamor naj bi prihajali na zdravljenje bogati pacienti iz Rusije, Evrope in zalivskih držav.

Druga Putinova hči, Katerina Tihonova, je bila znanka moskovske elite, več let je uspešno tekmovala v akrobatskem rock'n'rollu, diplomirala je iz azijskih študij, fizike in matematike. Leta 2013 se je poročila s Kirilom Šamalovom, sinom Nikolaja Šamalova, dolgoletnega Putinovega prijatelja in solastnika Rossiya Bank.

Katerina Tihonova pleše z Ivanom Klimovom med svetovnim pokalom v akrobatskem rock'n'roll tekmovanju v Krakovu leta 2014. Foto Jakub Dabrowsk/Reuters

Agencija Reuters je poročala, da je Katerina, ki sodi med vodilne kadre na moskovski državni univerzi, saj je bila pred leti imenovana za namestnico vicerektorja, podpisala več milijonov dolarjev vredne projekte univerze z državnimi podjetji, je med vodilnimi pri 1,7 milijarde dolarjev vrednem načrtu za razširitev kampusa, vodi tudi inštitut za umetno inteligenco in je namestnica direktorja inštituta za matematične raziskave kompleksnih sistemov, med njenimi svetovalci pa so ljudje, ki sodijo v najožji krog Putinovih zaupnikov, med njimi nekdanja uradnika KGB, ki jo poznata še iz otroštva.

Putin se je uradno ločil leta 2014, pozneje naj bi bil v zvezi s Svetlano Krivonogik, domnevno ima z njo zdaj osemnajstletno hčer Luizo Rozovo, potem pa naj bi imel več otrok, dve hčeri in dva sinova, z olimpijsko ritmično gimnastičarko Alino Kabajevo, ki je bila po koncu športne kariere poslanka v dumi, pozneje pa predsednica nadzornega sveta Nacionalne medijske skupine. Po nekaterih nepotrjenih informacijah naj bi vseh pet skrival v Švici, krožijo tudi govorice, da se skrivajo v sodobnem bunkerju v Sibiriji.