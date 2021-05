Tiha kapsula za videokonference

Znano zaobljeni vogali

Vas morda spominja na kiosk slovenskega arhitekta Saše Mächtiga K67? FOTO: Framery

Samodejno ali analogno upravljanje

Delovne kabine različnih velikosti imajo kolesca in jih je mogoče premikati. FOTO: Framery

V času mobilne telefonije je dobre stare telefonske govorilnice vzela pozaba, otrokom bi najbrž zaman razlagali, kaj je to. Toda finsko podjetje Framery je poskrbelo, da se vračajo v modernejši različici. Kot se za digitalno dobo spodobi, so pametne in narejene za malce drugačen namen – sestankovanje po videokonferenčni povezavi.Finsko zagonsko podjetje, ki sta ga leta 2010 ustanovilain, je najprej zaznalo potrebo po majhni zvočno izolirani kabini, ki bi zaposlenim v poslovnih prostorih odprtega tlorisa zagotovila mir in nekoliko intimnosti za telefoniranje, v pandemičnem letu, ki je spet vzpostavilo potrebo po osebnem delovnem prostoru, pa je izdelek nadgradilo v tehnološko dovršeno kapsulo.Ta združuje tehnologijo 4G in digitalni ekosistem z vrhunsko akustiko, ergonomsko oblikovanje pa omogoča prilagoditev telesnim lastnostim uporabnikov. Posebno pozornost so namenili prezračevalnemu sistemu, ki lahko zagotovi štirikrat večji dotok svežega zraka od priporočenega, in po zamenjavi uporabnika v kabini poskrbi, da se zrak v njej zelo hitro zamenja.Najnovejšo različico videokonferenčne kapsule, povezane v komunikacijsko omrežje, ki omogoča takojšnjo povezavo s tistimi, ki niso v pisarni, bodo v podjetju sproti dopolnjevali skladno s potrebami uporabnikov oziroma spremenjenimi delovnimi okoliščinami.Osnovna različica modularne delovne postaje, ki po mehko zaokroženih vogalih spominja na kiosk slovenskega oblikovalca Saša Mächtiga K67, je namenjena eni osebi. Sedež in računalniško mizico v njej je mogoče prilagoditi, nastaviti naslone za roke, lahko se tudi ergonomsko prilagodi stoječemu delu. V večjih kapsulah, namenjenih dvema ali več osebam, so sedišča nameščena tako, da med njimi ni manj kot 1,8 metra razdalje.Pametne inštalacije in aplikacije, s katerimi je opremljena delovna postaja, omogočajo, da uporabnik na daljavo ali v kabini prek zaslona na dotik nadzoruje rezervacije terminov, vanje lahko integrira svoj digitalni koledar, v prostih terminih pa lahko ravna tudi povsem »analogno«. Ko takrat stopi skozi vrata, se kapsula samodejno rezervira zanj, ko se približa čas naslednje rezervacije, pa uporabniški vmesnik na zaslonu prikaže opozorilo. Dodatna oprema vključuje tudi brezžično polnjenje telekomunikacijskih naprav, vhode za različne vtičnice in USB-ključke; pretok zraka lahko nadzoruje sama naprava ali uporabniki …Konstrukcija delovne postaje s kolesci, ki zavzema malo tlorisne površine, je jeklena, kar ji zagotavlja požarno varnost, 95 odstotkov sestavnih delov je mogoče reciklirati. Postaja Framery One za enega je široka 100, dolga 122 in visoka 225 cm, dobavljive pa so tudi kabine večjih dimenzij. Proizvajalec daje osnovno različico v trimesečni brezplačni preizkus, po izteku tega časa pa jo je mogoče najeti za slabih 30 evrov na mesec.