Tiktok bo najstnikom blokiral lepotne filtre

Pod plazom kritik zaradi uničujočega vpliva na zdravje mladostnikov je družbeno omrežje tiktok uvedlo nove omejitve. Mlajši od 18 let ne bodo mogli več uporabljati nekaterih filtrov, denimo tistih, ki omogočajo umetno povečanje oči, polnjenje ustnic in glajenje ali spreminjanje tona kože. Omejitve bodo veljale tudi za filtre, ki spremenijo obraze otrok tako, kot ga ličila ne morejo. Stripovski filtri, ki uporabnikom dodajo zajčja ušesa ali pasje nosove, ne bodo odstranjeni, v Guardianu povzemajo navedbe družbenega omrežja z več kot milijardo mesečnih uporabnikov.

Podjetje je spremembe napovedalo med varnostnim forumom na svojem evropskem sedežu v ​​Dublinu. Mnogi so zaskrbljeni, da so lepotni filtri – nekatere je zagotovil TikTok, druge so ustvarili uporabniki – povzročili pritisk na najstnike, zlasti dekleta, da spremenijo svoj videz in ga prilagodijo estetskim standardom družbe.

Nekateri mladi so opisali, da se jim je po uporabi filtrov zdel njihov pravi obraz grd. TikTok je tudi objavil, da je poostril svoje sisteme za blokiranje uporabnikov, mlajših od 13 let, s platforme, kar bi lahko pomenilo, da je na tisoče otrok izključenih s platforme. Pred koncem leta bo začela preizkus novih avtomatiziranih sistemov, ki uporabljajo strojno učenje za odkrivanje ljudi, ki poskušajo pretentati tiktokove starostne omejitve.

Uporabniki aplikacije morajo biti stari najmanj trinajst let, do osemnajstega leta pa potrebujejo soglasje staršev ali skrbnikov. Vendar praksa kaže, da je veliko uporabnikov priljubljenega tiktoka mlajših od dovoljene starosti. Kljub čedalje bolj razviti tehnologiji imajo spletne platforme težave pri preverjanju ustrezne starosti za uporabo družbenih omrežij. Četudi si podjetja pri tem pomagajo z biometrijo in tehnikami za prepoznavo obraza, način, kako na spletu dokazati starost, ne deluje.

Tudi zato je odgovornost, ki bi jo sicer morala nositi podjetja, še vedno v rokah staršev. Chloe Setter, ki v podjetju bedi nad varnostjo otrok, je dejala, da upa, da bo strojno učenje omogočilo čedalje hitrejše odkrivanje in odstranjevanje profilov z lažnimi podatki. »Platforma bo zavzela pristop, ki bo na prvo mesto postavil varnost.«

Ofcom, britanski medijski regulator, je pred letom dni v poročilu navedel, da je bilo od junija 2022 do marca 2023 približno en odstotek celotne mesečne baze aktivnih uporabnikov tiktoka v Združenem kraljestvu odstranjenih zaradi mladoletnosti. Kot je po poročanju Guardiana še opozoril regulator, bo treba učinkovitost uveljavljanja starostne omejitve na tiktoku še ugotoviti.

Evropska komisija je sicer že letos poleti sprejela tiktokove zaveze, da bo njegov program, ki vsebuje funkcijo nagrajevanja uporabnikov za oglede in všečkanje videoposnetkov, trajno umaknilo iz EU. Program, ki lahko po oceni Bruslja spodbuja zasvojenost, bi lahko negativno vplival na telesno in duševno zdravje uporabnikov.

Podobne ukrepe sprejemajo tudi druga podjetja v digitalni industriji. Prejšnji teden je Roblox, igralna platforma z 90 milijoni dnevnih uporabnikov, objavila, da bo svojim najmlajšim uporabnikom omejila dostop do nasilnih, grobih in zastrašujočih vsebin na platformi. Instagram, ki deluje pod okriljem podjetja Meta, je uvedel tako imenovane najstniške račune za mlajše od 18 let, da bi staršem omogočil večji nadzor nad dejavnostmi otrok, vključno z možnostjo, da otrokom preprečijo ogled aplikacije ponoči.