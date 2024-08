Tisoč pralnih praškov Ingemarja Petelina

V nadaljevanju preberite:

»Danes imaš sveže rjuhe, gotovo boš dobro spal.« Te besede so se Ingemarju Petelinu kot dečku tako zasidrale v spomin, da jih še danes navede, ko pripoveduje o tem, od kod izvira njegova zbirateljska strast: pralni praški. Začela se je v najstniških letih in še vedno si ne more predstavljati, da bi kamorkoli odpotoval, ne da bi si ogledal lokalno kolekcijo pralnih sredstev in vsaj z enim primerkom dopolnil zbirko. Ta je že tolikšna, da jo je ponudil v hrambo Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije. A še preden gredo v zgodovino, smo ga obiskali na njegovem domu. Ki seveda diši po pralnem prašku.