To lahko nadomesti betonske podporne zidove

Odličen čas, da vam predstavimo novost, ki jo je razvilo podjetje SW Umwelttechnik iz Celovca.Trg je sicer preplavljen z različnimi škarpniki, vendar nimajo zadostnih nosilnih lastnosti za podpiranje vsipajočih se zemljin. Zato je podjetje SW Umwelttechnik razvilo škarpnike, ki lahko nadomestijo betonske podporne zidove. SW montažni podporni zid zagotavlja dvoje v enem, fizično podporo zemljini in estetiko klesanega granita, kar bistveno pospeši in poceni gradnjo.

Škarpniki so velikega formata, 122 cm x 41 cm na čelni strani, in z različnimi globinami, 60, 100, 115 in 150 cm, saj če je zid višji kot 2 m, morajo biti spodnji zidaki zaradi statične opore večji. Pri zahtevnejših izvedbah lahko v vsaki vrsti zidakov zemljino dodatno utrdimo z geo mrežami, ki jih pritrdimo na zidake. Zidake sestavljamo s primernim strojem, bagrom, gradbiščnim dvigalom ali hidravlično roko na kamionu. Najprej naredimo izkop, pribl. 50 cm pod prvo vrsto zidakov, nasujemo grobi lomljenec premera do 5 cm, na to pa še fini lomljenec za lažje izravnavanje prve vrste. Ta mora biti položena popolnoma ravno, da se izognemo razhajanjem v višjih vrstah. Za prvo vrsto položimo drenažno cev, nad njo nasujemo gramoz, za boljše odvajanje vode zemljino ločimo s filcem.

