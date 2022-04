Na čast (še ene) »vizionarske osebnosti z izjemnim vplivom in zapuščino« so pri ameriški multinacionalki ob bližajočem se 70. platinastem jubileju vladanja kraljice Elizabete II. na police pospremili njeno barbie različico, nekaj dni prej je britanska agencija, ki spodbuja branje, sestavila seznam 70 leposlovnih del, tudi iz držav Commonwealtha, ki so izšla od prelomnega leta 1952.

Seznam začenja Pivec palmovega vina nigerijskega pisatelja Amosa Tutuole, nadaljuje pa se med drugim z deli, kot so Štoparski vodnik po galaksiji, Otroci polnoči, Ostanki dneva, Angleški pacient in Sramota, ki jih je mogoče brati tudi v slovenskem prevodu. Britanski oblikovalec Thomas Heatherwick, ki je pred kratkim šanghajski nakupovalni center obdal z zeleno goščo, za junijski jubilejni konec tedna pred Buckinghamsko palačo snuje 21-metrsko skulpturo v obliki drevesa z imenom Drevo dreves. Sestavljajo jo aluminijasti lonci, v njih pa se bo dvigalo 350 vrst dreves, ki rastejo v Britaniji.

Po prazničnem junijskem koncu tedna jih bodo spravili do oktobra, ko bo čas, da jih lokalne skupnosti posadijo. S tem želi Heatherwick opomniti na Queen's Green Canopy (Kraljičino zeleno krošnjo), pobudo, ki jo je zagnala kar sama. V sedmih desetletjih vladanja naj bi po svetu posadila okoli 1500 dreves.

Od oktobra, ko se je začela akcija, so po Združenem kraljestvu posadili več kot milijon dreves, kar je prejšnji mesec kraljica pospremila z besedami, da je ob tem »globoko ganjena«. »Upam, da bodo vaša jubilejna drevesa cvetela in rasla še mnogo let, da bodo uživale prihodnje generacije,« je še poudarila.

Čeprav se zdi ta impozantni razpršeni gozd prava kraljičina tovarna kisika, ki bo iz leta v leto močneje delala tudi tedaj, ko pobudnice ne bo več v tuzemstvu, pa vendarle ni tako zmogljiva, da bi lahko znatno presegla potratnost njenih podanikov. Glede na to, da odraslo drevo v povprečju izniči 25 kilogramov ogljikovega dioksida na leto, bo ta gozd pometal za letnim toplogrednim odtisom le okoli 2000 Britancev – od 68 milijonov.