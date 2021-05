Trgovine, knjigarne in dežniki po kraljevem okusu

V nadaljevanju preberite:

Kraljevih jamstev ne podeljujejo samo v Združenem kraljestvu, ampak tudi v več drugih evropskih monarhijah: na Danskem, Nizozemskem, Švedskem, v Španiji, Belgiji in Luksemburgu. V 19. in 20. stoletju so jih podeljevali tudi avstro-ogrski cesarji. Med prejemniki jamstev so tako velike korporacije kot majhna, v nekaterih primerih družinska podjetja oziroma samostojni podjetniki, za katere vstop v ta ekskluziven klub ne pomeni samo velike časti, ampak tudi večjo prepoznavnost in s tem potencial za večji zaslužek. Koliko večji, je težko oceniti oziroma izmeriti, a kraljeve naveze nikakor ne gre podcenjevati.