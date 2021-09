TV namig: Stoletniki, Švicarija in Agora

Četrtek, 30. septembra



Stoletniki: TV SLO 2 ob 20.25



Švicarija: TV SLo 2 ob 14.10



Agora: Planet TV 2 ob 22.50

VIKEND - Agora - Agora

V dokumentarni oddaji se predstavijo ljudje, stari sto let in več, iz Norveške, Nizozemske in ZDA. Vsi so v življenju opravljali različne poklice in med njimi so kmetovalka, seksologinja, glasbenica, študentka, snovalec spletne platforme. S precejšnjo mero humorja, kančkom melanholije in predvsem veliko treznosti razmišljajo o človekovih pravicah in dolžnostih, o svojih življenjih, izkušnjah, polnosti sedanjosti in vsekakor o ciljih, ki jih želijo doseči v prihodnosti. Dokumentarec ponuja zanimiv pogled na starejšo populacijo.V filmu se dokumentarni posnetki iz minulih desetletij prepletajo s pričevanji nekdanjih stanovalcev, potomcev izseljencev, predvsem pa umetnikov. Vstopamo v ateljeje slikarjev in kiparjev, ki danes gostujejo v Švicariji. Stavba pripoveduje svojo zgodbo. Scenarist in režiser filma je Amir Muratović. Umetniki so ga hitro sprejeli za svojega; nekaj mesecev je v njem bival tudi Ivan Cankar in v Kmečki sobi se je srečevala slovenska boema. Četrt stoletja pozneje hotelu ni več šlo dobro in mestna občina je vanj naselila ruske izseljence. Hotelske sobe so spremenili v socialna stanovanja in stavbi so rekli tudi ščurkov grad. Visoki prostori pritličja so bili zanimivi za kiparje.Režiser Amenábar v drami o matematičarki in astronomki iz 4. stoletja, Hepatiji, raziskuje odnos med religijo in znanostjo. Film sicer ni brez napak, ima pa dovolj ambicij in vsebine, da je vreden ogleda. V četrtem stoletju je bil Egipt del rimskega imperija. V antični Aleksandriji se dvignejo nemiri med vzpenjajočim se krščanstvom in pogani. Nemiri zajamejo tudi aleksandrijsko knjižnico in Agoro. Najžlahtnejši duhovi se tako znajdejo ujeti znotraj zidov.