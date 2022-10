TV namiga: Skrivnost hieroglifov in Do kod seže strpnost?

Četrtek, 27. oktobra

Brata Champollion in skrivnost hieroglifov: TV SLO 1 ob 20.55

Dans le secret des hieroglyphes: Les freres Champollion. Fr., 2022. Režija: Jacques Plaisant. Zgod. dok. odd. 60 min.

Pred dvesto leti se je začela tekma v razvozlavanju hieroglifov. Christian Gottlob Heyne v Nemčiji, Johan David Åkerblad na Švedskem, Thomas Young v Angliji in v Franciji Jean-François Champollion. Slednjemu je končno uspelo razvozlati egipčanske hieroglife, s čimer je razrešil eno največjih ugank v zgodovini človeštva.

Toda zelo malo ljudi ve, da je za njim stal še en mož, ki mu je pri tem pomagal: Jacques-Joseph Champollion-Figeac, Jean-Françoisev starejši brat ...

Danska: do kod seže strpnost?: TV SLO 2 ob 19.00

Denmark: Provoking the Limits of Tolerance. 2020. Režija: Antoine Dufeu. 55 min.

Danska že desetletja velja za simbol skandinavskega modela družbe blaginje. Ima odličen sistem socialnega varstva in je odprta do priseljencev. Na OZN-ovi lestvici najsrečnejših držav na svetu se redno uvršča v vrh.

A zadnja leta se v tem modelu pojavljajo tudi razpoke. Z valom priseljencev z Bližnjega vzhoda je narasla družbena napetost in v Köbenhavnu so izbruhnili nasilni izgredi. Pod pritiskom desnice je vlada sprejela vrsto ukrepov. Nezakonite pribežnike, moške, ženske in otroke, zdaj pošiljajo v zbirne centre, kjer čakajo na deportacijo. Država si za tiste, ki so jim zavrnili prošnjo za azil, prizadeva vzpostaviti center na otoku ...