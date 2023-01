TV namiga: Lucijina milost in Posebne zgodbe: Tiki

Sreda, 25. januarja

Lucijina milost (Premiera): TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Troppa grazia. Ita., 2018. Režija: Gianni Zanasi. Igrajo: Alba Rohrwacher, Elio Germano, Giuseppe Battiston, Hadas Yaron. Kom. 110 min.

Lucia, mati samohranilka, išče ravnovesje med različnimi izzivi; svojo najstniško hčerko, zapletenim ljubezenskim razmerjem in službeno kariero geometra. Toda njena služba postane ogrožena, ko začne opravljati meritve na zemljišču bodočega in zelo ambicioznega projekta, za katerega se izkaže, da je okolju nadvse nevaren. Lucia se nenadoma znajde v položaju, ko mora držati jezik za zobmi, če noče ogroziti svoje službe. Potem pa se nenadoma pojavi še misteriozna tuja ženska, morda migrantka, ki začne Lucio nagovarjati naj se upre nadrejenim in naj jih prepriča, da namesto ambicioznega gradbenega projekta zgradijo preprosto cerkev ...

Posebne zgodbe: Tiki: TV SLO 1 ob 17.15

Slo., 2023 Režija: Božo Grlj. Dok. odd. 25 min.

Posebne zgodbe: Tiki. Foto TVS

Nehotno, nenadno, ponavljajoče se mežikanje, smrkanje, obrazne grimase in trzanje glave je le nekaj tikov, ki so v otroštvu in mladostništvu precej pogosti in večinoma prehodni. Če ima nekdo več gibalnih tikov in vsaj enega glasovnega najmanj eno leto, govorimo o Tourettovem sindromu. Čeprav tiki ne vplivajo na intelektualne zmožnosti posameznika, ga lahko ovirajo in stigmatizirajo, posebej ko gre za hujše, denimo cviljenje ali preklinjanje.

Spoznajte Tina, Izo in Roka, katerih osebnosti in življenje ne krojijo le tiki, temveč tudi njihovi talenti, želje, družine, prijatelji. O vzrokih, posledicah in zdravljenju pa tudi klinična psihologinja dr. Jana Kodrič in otroška in mladostniška psihiatrinja Melita Bokalič.