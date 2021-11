TV namigi: 13 minut, Sledi življenja in Nora vojna

Petek, 19. novembra

13 minut: TV SLO 2 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Elser. Nem., 2015. Režija: Oliver Hirschbiegel. Igrajo: Christian Friedel, Katharina Schüttler, Burghart Klaußner, Johann von Bülow, Felix Eitner. Bio. film. 115 min.

Zgodovina bi bila povsem drugačna, če bi Georgeu Elserju 8. novembra 1939 v veliki münchenski pivnici Bürgerbräukeller uspel poskus atentata na Hitlerja. Le malo je manjkalo, da bi članu uporniškega gibanja uspelo izpeljati svoj načrt, toda vodja tretjega rajha je ušel Elserjevi bombi.

Film Oliverja Hirschbiegla, režiserja za oskarja nominirane vojne biografske drame Propad, razkriva, kaj točno se je dogajalo tistega usodnega dne, hkrati pa razloži, zakaj se je mladi Elser odločil za tako drastičen ukrep.

Sledi življenja: Kanal A ob 22.10

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Life. ZDA, 2017. Režija: Daniel Espinosa. Igrajo: Ryan Reynolds, Rebecca Ferguson, Jake Gyllenhaal. ZF film. 110 min.

Z Marsa se vrača sonda z vzorci, ki jih mora preučiti šesterica astronavtov na mednarodni vesoljski postaji. Navdušeni so, ko med raziskovanjem odkrijejo neznan enocelični organizem, kar je prvi dokaz življenja onkraj Zemlje. Toda kmalu se izkaže, da je stvor bolj pameten in nevaren, kot so predvideli in na utesnjenem prostoru visoko nad planetom se začne smrtonosna bitka za njihovo preživetje, kot tudi za usodo celotnega človeštva.

Film si brez sramu sposoja od Osmega potnika, ampak ob tako napetem tempu in tehnično dovršeni izvedbi mu med samim ogledom filma tega ni mogoče zameriti.

Nora vojna bratov Marx: TV SLO 1 ob 23.10

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Duck Soup. ZDA, 1933. Režija: Leo McCarey. Igrajo: Groucho Marx, Harpo Marx, Chico Marx, Zeppo Marx. Kom. 75 min.

Nora vojna bratov Marx Foto Tv Slo

V brezčasni politični satiri se bratje Marx norčujejo iz »dežele svobodnih«, nerazumne logike ekonomije, politike in vojne. Država Freedonija je na robu družbene revolucije. Vlada po navodilih bogatašinje, gospe Teasdale, za predsednika nastavi Rufusa T. Fireflyja, v kogar je vplivna ženska zagledana. Toda Firefly se norčuje iz vladnih protokolov. Sosednja država Sylvanija medtem snuje napad na Freedonijo Vojna je neizogibna. Komedija pa prav tako.