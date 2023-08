TV namigi: Notranja lepota, Tednik in Prave naprave

Ponedeljek, 28. avgusta

Notranja lepota (Premiera): Pop TV ob 18.00

Senden Daha Güzel. Tur., 2022. Režija: Deniz Kolos. Igrajo: Cemre Baysel, Burak Çelik, Ebru Cündübeyoglu, Berat Yenilmez, Sevinç Erbulak. Rom. nad. 50 min.

Efsun je mlada zdravnica iz manjšega kraja. Emir je zdravnik iz Istanbula, ki pride do Efsun in ji pove, da prihaja v imenu njene mame.

Efsun z mamo, ki jo je že dolgo nazaj zapustila, sprva noče imeti nobenih opravkov. Ko pa ji Emir pove, da mama umira, se skupaj z njim odpravi v Istanbul in izve, da ima mama uspešno lepotno kliniko.

Tednik: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2023. Vodi: Jelena Aščić. Magazin. 60 min.

Srečko Šestan, poveljnik Civilne zaščite RS. Foto Leon Vidic/Delo

Prvo oddajo nove sezone bodo posvetili uničujočim poplavam. Z avtobusom prostovoljcev so se odpravili na najbolj prizadeta območja. Marsikje se je izkazalo, da se je gradilo na poplavnih območjih, zato so poizvedeli, zakaj je gradnja na takih krajih sploh dovoljena in ali se bo v prihodnje to spremenilo. Obiskali so porušeno hišo, v katero sta srečna starša tik pred poplavami iz porodnišnice prinesla dvojčka. Kakšna prihodnost čaka otroke ob vse pogostejših naravnih katastrofah? Pogledali so v arhive in poiskali podatke o poplavah na Slovenskem stoletja nazaj. In preživeli dan s Srečkom Šestanom ...

Prave naprave: Planet 2 ob 22.45

Stephen Fry: Gadget Man. VB, 2012. 1. sezona. 1/6. Režija: Mark McQueen. Dok. serija. 30 min.

Prave naprave. Foto Planet TV

V tej seriji Stephen Fry, igralec, voditelj, komik in pisatelj, razkriva svojo strast – gledalce bo popeljal v svet tehnologije. Po prvi dezoni je voditeljsko vlogo prevzel Richard Ayoade.

Stephen opazuje, kako je lahko vsakodnevno potovanje v službo prijetno in zabavno, če le imate prave napravice. Družbo mu tokrat dela Jonathan Ross, naprave, ki jih bo predstavil v 1. epizodi, pa so: najmanjši električni avtomobil na svetu, nenavadno kolo, 3D očala in Stephenovo sanjsko supervozilo.