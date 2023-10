TV namigi: Antidepresivi, Umor na Tihem oceanu in Dekle

Četrtek, 12. oktobra

Zgodba o antidepresivih: TV SLO 1 ob 19.55

BBC Panorama: The Antidepressant Story. VB, 2023. Režija: Clare Hix. Dok. odd. 65 min.

Ko se je v 80. letih prejšnjega stoletja na trgu pojavila nova generacija zdravil proti depresiji, so jih izdelovalci predstavljali kot čudežna: odpravila naj bi vse tegobe, stranski učinki naj bi bili redki, blagi in kratkotrajni.

Več desetletij pozneje prihaja na dan drugačna zgodba. Številni bolniki so imeli ob opustitvi prozaca in sorodnih zdravil resne odtegnitvene simptome. Med drugim so doživeli dolgotrajno čustveno in spolno otopelost. Šele na pobudo bolnikov so se začele podrobnejše raziskave, na podlagi katerih so morala farmacevtska podjetja v navodila za jemanje teh zdravil vključiti tudi opozorila pred resnimi stranskimi učinki.

Umor na Tihem oceanu: TV SLO 1 ob 21.10

Murder in the Pacific. VB, 2022. 1/3. Režija: Chloe Campbell. Dok. miniserija. 50 min.

Umor na Tihem oceanu Foto Tv Slo

To je dokumentarna serija o bombnem napadu na Greenpeaceovo ladjo Mavrični bojevnik leta 1985. Kot prava kriminalka razkriva dogodke, ki so pripeljali do napada. Sledil je mednarodni škandal, prej majhna okoljevarstvena skupina pa se je uveljavila na svetovnem prizorišču.

V prvem delu dogodke opisujeta Bunny McDiarmid in Peter Willcox, ki sta se leta 1985 na krovu Mavričnega bojevnika skupaj z drugimi aktivisti odpravila na Tihi ocean, kjer hočejo preprečiti nove jedrske poskuse, ki so doslej že močno prizadeli prebivalce tihomorskih otokov. Toda ustavita jo podtaknjeni bombi, ki ladjo potopita in ubijeta člana posadke.

Dekle, ki je pobegnilo: Zgodba o Kari Robinson: HBO ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The Girl Who Escaped: The Kara Robinson Story. ZDA, 2023. Režija: Simone Stock. Igrajo: Katie Douglas, Cara Buono, Kristian Bruun, Erik Athavale, Lisa Marie DiGiacinto. Krim. 90 min.

Dekle, ki je pobegnilo: Zgodba o Kari Robinson Foto HBO

Medtem ko je bila 15-letna Kara Robinson na dvorišču svoje najboljše prijateljice, je k njej pristopil moški, ji na vrat prislonil pištolo in jo prisilil, da je vstopila v njegov avtomobil. Odpeljal jo je v svoje stanovanje, kjer jo je držal v ujetništvu in spolno zlorabljal celih 18 ur. Medtem ko je ugrabitelj spal, se je Kara osvobodila vezi in pobegnila iz njegovega stanovanja ...