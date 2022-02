TV namigi: Asasinov nazor, Raziskovalca na vozičkih in Namib

Četrtek, 17. februarja

Asasinov nazor: Kanal A ob 20.40

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Assassin's Creed. ZDA, 2016. Režija: Justin Kurzel. Igrajo: Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson, Charlotte Rampling. Akc. film. 125 min.

V filmski predelavi računalniške igre je v ospredju Cal Lynch, ki je bil že v otroštvu zaznamovan s tragedijo; zdaj je zapornik, obsojen na smrt.

Še ena življenjska priložnost se mu nepričakovano ponudi v obliki skrivnostnega podjetja Abstergo Industries. S pomočjo tehnologije, ki odklene genske spominske zapise v njegovi DNK, Cala pošljejo nazaj v času vse do Španije v 15. stoletju. Tam podoživi izkušnje svojega daljnega prednika Aguilarja de Nerhe, pripadnika skrivne družbe Asasinov, ki se za možnost svobodne volje borijo s pohlepnim redom Templjarjev.

Raziskovalca na vozičkih: TV SLO 2 ob 20.05

Travel on a Wheelie. Ita., 2021. Režija: Danilo Ragona, Luca Paiardi. Dok. odd. 55 min.

Raziskovalca na vozičkih Foto Tv Slo

Dokumentarna oddaja je neverjetna zgodba o prijateljstvu, moči in odločnosti, ki kaže, da je življenje, potovanje in ukvarjanje z ekstremnimi športi kljub invalidnosti mogoče. Danilo in Luca sta se spoznala po nesreči, ki jima je spremenila življenje.

Takrat sta se odločila, da bosta skupaj prepotovala svet. Prekrižarila sta Evropo, Azijo, Južno Ameriko in Afriko ter preizkusila različne športe, prilagojene gibalno oviranim osebam – od jadranja z jadralnim padalom do deskanja v mrzlem oceanu. Njuna pot, hvalospev ljubezni do življenja, gledalca popelje do nekaterih najčarobnejših krajev na planetu, tudi v Slovenijo.

Raj – neukročeni planet: Namib – Obala okostij in notranjost: TV SLO 1 ob 21.25

Eden: Untamed Planet. Koprod., 2021. 2/6. Režija: Ingrid Kvale. Dok. serija. 60 min.

Raj – neukročeni planet: Namib – Obala okostij in notranjost Foto Tv Slo

Avtorji dokumentarne serije gledalcem približajo življenje na zadnjih koščkih našega planeta, ki jih še lahko imenujemo rajska.

Puščava Namib je ena najstarejših puščav na svetu in premore tudi največ življenja. Kako je to mogoče pri temperaturi, ki doseže 50 stopinj Celzija, in ob pičlega pol milimetra dežja na leto? Nepričakovani prebivalci puščave so sloni, ki se zanašajo na spomin glavne slonice, da bo tudi v najhujši suši našla vodo in hrano.