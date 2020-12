TV namigi: Beethoven 250, Glas družine Bélier in To je vojna!

Sreda, 30. decembra



Beethoven 250: Skrivnosti z Beethovnove ulice: TV SLO 2 ob 20.00



Glas družine Bélier: TV SLO 1 ob 20.05

Glas družine Bélier Foto Tv Slo



To je vojna!: Planet TV ob 20.00

To je vojna! Foto Planet Tv

Film, narejen po scenariju Jureta Ivanušiča in Marka Vezoviška, v sproščenem slogu raziskuje povezave med Beethovnom in Slovenijo.Znano je, da je bil Beethoven častni član ljubljanske Filharmonične družbe, manj pa je znano, da je bil domnevno povezan s številnimi umetniki slovenskega rodu – pianistko Mario Leopoldino Pachler Košak, violinistom Ignazem Zupančičem, skladateljem Jurijem Mihevcem ... Vsa ta glasbenoforenzična odkritja povezuje v zanimivo zgodbo igralec in pianist Jure Ivanušič.Bélierjevi so običajna družina: Rodolphe in Gigi sta poročena, imata dva otroka in se ukvarjata s kmetovanjem. No, pravzaprav niso čisto običajna družina: mama, oče in sin Quentin so namreč gluhi.Edina v družini, ki sliši, je 16-letne Paule, ki svojim staršem služi kot zvesta prevajalka, tudi ko gre za premoženjska vprašanja. Ko njen učitelj za glasbo nekega dne odkrije njen neverjetni pevski talent, se Paula odloči udeležiti avdicije za članico francoskega radijskega zbora. A starši novice ne sprejmejo z odprtimi rokami in Paule se počuti, kot da jih izdaja …Foster in Tuck sta vrhunska operativca Cie in najboljša prijatelja. A njuno prijateljstvo se znajde na preizkušnji, ko ugotovita, da nevede dvorita isti ženski, Lauren Scott. Tuck jo je spoznal prek spletne agencije za zmenke in njun prvi zmenek je zelo obetaven, a kaj ko na poti z zmenka Lauren spozna Fosterja, ki ni vajen zavrnitve.Čeprav sprva skleneta, da bosta v ljubezenski tekmi spoštovala prijateljska pravila nevmešavanja, ljubosumje zmaga nad razumom ...