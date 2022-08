TV namigi: Bela trdnjava, Pingvini in Padec berlinskega zidu

Sreda, 10. avgusta

Bela trdnjava: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Tabija. BIH/Kan., 2021. Režija: Igor Drljača. Igrajo: Pavle Čemerikić, Sumeja Dardagan, Jasmin Geljo, Kerim Čutuna. Drama. 85 min.

Naključje pripomore k srečanju dveh najstnikov v povojnem Sarajevu. Vsak je s svojega konca sveta in svojimi izkušnjami. Faruk s stricem prodaja staro železo in se s prijateljem Almirjem zbliža s kriminalno združbo, ki »operira« z belim blagom. Faruka najprej uvedejo v posel prek Minele, najstnice, ki jo prevaža sem in tja, predvsem pa k njeni glavni stranki. Ker se mora Faruk dokazati kot dober sodelavec, pritegne zraven še druge najstnice, da bi jih zvabil v prostitucijo ...

Tako Faruk v sarajevskem nakupovalnem središču poklepeta s srednješolko Mono. A poznanstvo preraste v romanco, zaradi česar Faruk podvomi o svojem »zaposlitvenem« načrtu.

Pingvini z Madagaskarja: Kanal A ob 18.55

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Penguins of Madagascar. ZDA, 2014. Režija: Eric Darnell. Glasovi: Jan Bučar, Andrej Murenc, Igor Potočnik, Uroš Smolej, Boris Kerč. Anim. film. 95 min.

Pingvini z Madagaskarja Foto Pro Plus

Pingvini so junaki, ki so jih gledalci spoznali že v franšizi Madagskar. Dogodki pričujočega filma se dogajajo neposredno po filmu Madagaskar 3.

Kapitan, Kovalski, Riko in Pešak se lotijo vohunskega posla in združijo moči s tajno organizacijo Severnik, ki jo vodi agent Zaupno. Njihova naloga je, da se zoperstavijo zlohotnemu dr. Oktavijanu Špricu, ki pingvine že od vedno sovraži, ker so bolj simpatični in lepši od njega, zdaj pa bi se rad maščeval vsemu svetu.

Odštevanje do leta 1989: Padec berlinskega zidu: TV SLO 2 ob 21.55

Countdown to 1989: The Fall of the Berlin Wall. Nem., 2019. Režija: Henrike Sandner. Dok. odd. 50 min.

Odštevanje do leta 1989: Padec berlinskega zidu Foto Tv Slo

Sramotni berlinski zid je razdvajal mesto od avgusta 1961. Do jeseni 1988 je pri poskusu prebega na zahodno stran življenje izgubilo že 137 ljudi. Potem se je njegova trdnost zamajala.

Nemška oddaja ob 30. obletnici padca zidu s strokovnimi intervjuji in pojasnjevalnimi grafikami ter s pričevanji ljudi, ki so grozo zidu doživeli, prikazuje ključne politične in družbene premike med novembrom 1988 in novembrom 1989, ko se je zid le moral ukloniti svobodi.