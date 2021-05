TV namigi: Bojevnica, Dvoriščno okno in Možje X

Dvoriščno okno Foto Tv Slo

Možje X Foto Tv Slo

Petek, 21. majaBojevnica: TV SLO 2 ob 20.50Vikendova ocena: 5 (od 5)Kona fer í stríð. Isl., 2018. Režija: Benedikt Erlingsson. Igrajo: Halldóra Geirharðsdóttir, Jóhann Sigurðarson, Juan Camillo Roman Estrada, Jörundur Ragnarsson. Drama/kom. 105 min.Halla je petdesetletnica neodvisnega duha, ki za kuliso dnevne rutine živi še eno življenje. Je namreč tudi okoljevarstvena aktivistka, ki jo ljudje poznajo zgolj po vzdevku »Ženska z gore«.Halla se bori proti krajevni industriji aluminija. Njena dejanja postajajo vse drznejša, saj ji uspe zaustaviti pogajanja med islandsko vlado in korporacijo, ki gradi novo talilnico. Ko pa začne načrtovati svoj največji podvig, prejme pismo, ki vse spremeni – odobrili so njeno prošnjo za posvojitev otroka.Lahkoten film, ki pa ne gre zlahka iz spomina.Dvoriščno okno: TV SLO 1 ob 23.10Vikendova ocena: 5 (od 5)Rear Window. ZDA, 1954. Režija: Alfred Hitchcock. Igrajo: James Stewart, Grace Kelly, Wendell Corey, Thelma Ritter. Triler. 115 min.Klasika mojstra suspenza Alfreda Hitchcocka.Fotograf L. B. Jefferies je zaradi poškodbe noge priklenjen na voziček in ne more zapustiti stanovanja. Dolgčas preganja tako, da opazuje konflikte v sosednjem bloku, in ti ga povsem obsedejo. Tam živi frustrirani skladatelj, par z majhnim psom, plesalka, mladoporočenca, samska ženska, ki ima namišljenega ljubimca, in prodajalec z invalidno ženo. Nekega dne ženska nenadoma izgine, Jeff pa posumi, da jo je umoril mož. Jeffovo dekle Lisa in njegova negovalka Stella mu pomagata razrešiti primer.Možje X: Planet TV ob 22.35Vikendova ocena: 4 (od 5)X-Men. ZDA, 2000. Režija: Bryan Singer. Igrajo: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Ian McKellen, Famke Janssen, James Marsden. ZF film. 115 min.Prvi del superjunaške filmske serije, posnete po Marvelovih stripih, ki je spet obudil superjunaški žanr in navdihnil številna nadaljevanja, predzgodbe in izpeljanke.V bližnji prihodnosti odrašča skupina ljudi s posebnimi sposobnostmi: mutanti, Možje X. So otroci atoma, vsak izmed njih se je rodil z gensko mutacijo, ki se v puberteti izrazi kot neka nadnaravna sposobnost. Rogue je ena od njih, in ker ljudje ne sprejemajo njene drugačnosti, se odloči oditi od doma. Na begu spozna sebi enakega Logana (Hugh Jackman) ...