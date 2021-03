TV namigi: Bolnišnica dobre karme, Dalida in Nikotin

Torek, 2. marca



Bolnišnica dobre karme: TV SLO 1 ob 20.00

Dalida: TV SLO 2 ob 20.55

Dalida Foto Tv Slo



Nikotin, mamilo, ki povzroča odvisnost: TV SLO 2 ob 20.00

Nikotin Foto Leon Vidic

Mladi Angležinji, pediatrinji Ruby Walker, se poruši svet, ko jo zapusti partner. Brez razmisleka se prijavi za delo v mondeni bolnišnici v Indiji, toda zaradi spremenjenih pravil pristane v Bolnišnici dobre karme, finančno podhranjeni javni ustanovi, ki jo neuradno vodi odločna in odrezava zdravnica Lydia Fonseca.Ruby mora takoj zavihati rokave in se soočiti z do nje precej prezirljivo zdravniško ekipo in na videz nepregledno množico bolnikov …Dalida (1933–1987) je bila francoska pevka, rojena italijanskim staršem v Egiptu, katere kariera je trajala skoraj trideset let: od revijskih popevk prek San Rema do diska. Gre za ganljivo in tragično zgodbo emocionalno izjemno kompleksne osebe, ki ji je bilo usojeno postati mednarodna zvezda. Med njenimi najbolj poznanimi skladbami so Avec le temps, Je suis malade, Paroles, Paroles (z Alainom Delonom) ...Portret nekonvencionalne ženske, ki je živela v konvencionalnih časih. Čeprav se je Dalida tragično poslovila že leta 1987, njeno izjemno izročilo živi naprej.Dokumentarna oddaja prinaša zgodovinski pregled razvoja tobačne industrije in podpornih marketinških akcij. Pojasni tudi velik razmah elektronskih cigaret in reklamnih sporočil, ki zagotavljajo domnevno neškodljiv užitek brez smradu in ohranjajo industrijo cvetočo – kljub znanstveno dokazani škodljivosti nikotina, ki povzroča zasvojenost.Oddaja razkriva tudi srhljivo osebno zgodbo mladeniča, ki je moral pri 17 letih zaradi e-cigaret na presaditev pljuč.