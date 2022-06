TV namigi: Boris Johnson, Življenje v vesolju in Prijateljica

Torek, 21. junija

O čem premišljuje Boris Johnson: TV SLO 1 ob 21.00

Dans la tete de Boris Johnson. Fr., 2021. Režija: Alice Cohen. Dok. odd. 55 min.

Novinar, politik, televizijska zvezda – dokumentarna oddaja je portret britanskega premiera Borisa Johnsona, ki si je za politično orožje, celo filozofijo izbral provokacijo in posmeh.

Oddaja prikaže Johnsonovo uresničitev brexita in na trenutke kontroverzno spopadanje s pandemijo covida, a tudi družinske posnetke iz njegovega otroštva in pričanje njegovih sopotnikov, ko je kot dopisnik iz Bruslja izmojstril hudomušen način poročanja, čeprav na račun točnosti dejstev. Iz službe dopisnika so ga namreč odpustili, potem ko so ugotovili, da njegove zgodbe pogosto niso resnične, citati pa popolnoma izmišljeni.

Življenje v vesolju: TV SLO 2 ob 21.15

Vikendova ocena: 3 (od 5)

High Life. ZDA, 2018. Režija: Claire Denis. Igrajo: Robert Pattinson, Juliette Binoche, André Benjamin, Mia Goth, Agata Buzek. ZF film. 115 min.

Življenje v vesolju Foto Tv Slo

Globoko v vesolju, onstran našega Osončja, Monte in njegova komaj rojena hči Willow prebivata na vesoljski postaji v popolni izolaciji. Moški, vajen samote in oborožen z neskončno samodisciplino, ki naj bi ga varovala pred najrazličnejšimi skušnjavami in poželenjem, je bil nekoč med na smrt obsojenimi zaporniki, izgnanimi v praznino vesolja. Pravzaprav nikoli ni želel postati oče, uporabljeno je bilo le njegovo seme.

Na poti v črno luknjo, kjer sta čas in prostor brez pomena, mora spoznati novo, očetovsko poslanstvo …

Genialna prijateljica: HBO ob 21.00

L'amica geniale. Italija/ZDA, 2022. 3. sezona. 1/8. Režija: Daniele Luchetti. Igrajo: Margherita Mazzucco, Annarita Vitolo, Luca Gallone, Alessio Gallo, Francesco Serpico. TV-serija. 50 min.

Genialna prijateljica Foto HBO

Tretja sezona serije zajema dogajanje v romanu O tistih, ki bežijo in tistih, ki ostajajo, tretji knjigi od štirih, ki jih je Elena Ferrante objavila v svojem Neapeljskem ciklu.

Lila in Elena previdno obnavljata svoje prijateljstvo. Njuni vlogi sta se zdaj zamenjali. Elena uživa v kratkotrajni pisateljski slavi in v varnosti vplivne družine, v katero se je omožila. Fizično onemogla Lila pa se skorajda proti svoji volji vključi v boj za delavske pravice.