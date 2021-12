TV namigi: Božična noč, Neznana zgodba o Vatikanu in Jožef

Petek, 24. decembra

Božična noč: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2021. Vodita: Helena Blagne in Bernarda Žarn. Zab. odd. 75 min.

Drugo leto zapored je TV Slovenija pripravila poseben program za božično noč.

Gostiteljici Helena Blagne in Bernarda Žarn bosta gledalce pozdravili s Prešernovega trga in v živo iz studia 2 Televizije Slovenija. V sodelovanju s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija bodo ustvarjalci božični večer obogatili z najlepšimi božičnimi melodijami, gledalci bodo lahko prisluhnili navdihujočim pogovorom z gosti, ki bodo, kot obljubljajo na TVS »večer prepletli s toplino, lepimi mislimi in skrivnostnimi božičnimi zgodbami«.

Neznana zgodba o Vatikanu: TV SLO 2 ob 20.05

The Untold Story of the Vatican. Fr., 2020. Režija: Marc Jampolsky. Dok. film. 60 min.

Neznana zgodba o Vatikanu Foto Tv Slo

Kar se je začelo kot preprost grob, je v 2000-letni zgodovini postalo svetovni sedež krščanstva in se razvilo v enega najbolj obiskanih muzejev na svetu z neprecenljivimi zbirkami slik, kipov, rokopisov in zemljevidov.

S trirazsežnimi grafičnimi modeli v dokumentarni oddaji spoznamo zgodovino in razvoj arhitekturnih mojstrovin Vatikana, z animacijami pa tudi tiste vidike kulturnozgodovinskega in političnega ozadja, ki so bili ključni za njegov razvoj.

Biblija: Jožef: TV SLO 2 ob 17.15

Joseph. Ita., 1995. 1/2. Režija: Roger Young. Igrajo: Ben Kingsley, Paul Mercurio, Martin Landau, Lesley Ann Warren, Alice Krige. Miniserija. 95 min.

Biblija: Jožef Foto Tv Slo

Restavrirana miniserija je prejela nagrado emmy za najboljše delo v svoji kategoriji. V vlogi egipčanskega gospodarja blesti Ben Kingsley.

Svetopisemska zgodba govori o mladem Jožefu, ki ga bratje iz ljubosumja prodajo v suženjstvo, ker je najljubši sin njihovega očeta Jakoba, čeprav je najmlajši. Zavidajo mu tudi dar za prerokovanje. Jožef postane last Egipčana Potifarja, ki deluje kot faraonova desna roka. Kot nadvse marljiv delavec si izbori Potifarjevo naklonjenost. Hkrati pritegne pozornost Potifarjeve žene ...