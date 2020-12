TV namigi: Božična noč, Pisma matere Tereze in Voda

Četrtek, 24. decembra





Za letošnji božični večer je TVS prvič pripravila program v živo, v katerem obljubljajo miren in vesel božični večer za vso družino in vse generacije z navdihujočimi pogovori z gosti. Voditeljici bosta Bernarda Žarn in pevka Helena Blagne, v božični program pa se boste v živo lahko vključevali tudi gledalke in gledalci, prisluhnili bodo vašim voščilom, izbirali najbolj izvirno smrečico in jaslice, obdarovali …Pogovore bodo z božičnimi melodijami pospremili znani slovenski glasbeniki. Prisluhnili boste lahko Heleni Blagne, Matjažu Robavsu, Maji Keuc, Nuški Drašek in Aniki Horvat, ki so ob pomoči Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pripravili priredbe najbolj znanih božičnih pesmi.Mati Terezija, prejemnica Nobelove nagrade za mir, velja za eno največjih človekoljubnih oseb sodobnega časa. S svojo nesebično predanostjo je spreminjala življenja in navdihovala na milijone ljudi po vsem svetu. Biografska drama opisuje njeno življenje skozi pisma, ki jih je pisala svojemu dolgoletnemu prijatelju in duhovnemu voditelju, očetu Celestu van Exemu, v obdobju skoraj 50 let.Pisma razkrivajo njene notranje bitke, ko se je počutila osamljeno in zapuščeno od Boga, film pa predstavlja njeno delo, ovire, s katerimi se je srečevala, in njen nezlomljivi duh.Voda je obiskala reke in oceane, razširila svojo prostornino kot led, izhlapela in ustvarila oblake, se vrnila na površje kot dež ali sneg in si utrla pot skozi skale v nedrje Zemlje. Brez vode ni življenja; prekriva 70 odstotkov Zemljinega površja in tvori 60 odstotkov človekovega telesa.Znanstveniki domnevajo, da je voda na Zemljo prišla iz vesolja. Raziskujejo možnost, da so jo k nam zanesli meteorji. A zakaj je ni najti drugod v vesolju? Na to in druga vprašanja odgovarja oddaja, ki pri raziskavah sledi znanstvenikom na različne konce sveta.