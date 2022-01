TV namigi: Čudeži z nebes, Alfa in Novoletni koncert

Sobota, 1. januarja

Čudeži z nebes: POP TV ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Miracles from Heaven. ZDA, 2016. Režija: Patricia Riggen. Igrajo: Jennifer Garner, Kylie Rogers, Martin Henderson, Brighton Sharbino, Courtney Fansler. Drama. 115 min.

Skrbna mati Christy odkrije, da njena desetletna hči Anna trpi za redko neozdravljivo boleznijo prebavnega trakta. V prizadevanju za rešitev se sčasoma spremeni v trmasto borko za hčerino zdravje, ki neomajno išče kakršno koli zdravilo.

Ko pa Anna nekoč doživi in po naključju preživi strašno nesrečo, se zgodi pravcati čudež, ki si ga zmedeni zdravniki nikakor ne znajo pojasniti: deklica se zbudi zdrava. Družinski mir je obnovljen in krajevna skupnost je deležna navdiha, kakršnega ljudje ne pomnijo.

Alfa: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Alpha. ZDA, 2018. Režija: Albert Hughes. Igrajo: Kodi Smit-McPhee, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Marcin Kowalczyk, Jens Hultén, Natassia Malthe. Pust. film. 100 min.

Epska pustolovščina se odvija v zadnji ledeni dobi, pred več kot 20.000 leti, in sicer nekje na območju današnje Evrope.

Med prvim lovom z najbolj elitno skupino lovcev iz svojega plemena je mladenič hudo ranjen in drugi ga pustijo samega. Duhovno in telesno zlomljen se bo moral znajti v izjemno sovražnem divjem okolju. Potem ko po spletu okoliščin reši poškodovanega volka, ki ga je trop zapustil, se bo morala nenavadna dvojica naučiti medsebojnega zaupanja in zavezništva ...

Novoletni koncert z Dunaja, dirigent Daniel Barenboim: TV SLO 2 ob 11.15

Kopr., 2022. Konc. 155 min. Prenos.

Novoletni koncert z Dunaja, dirigent Daniel Barenboim Foto Tv Slo

Tudi tokrat bodo gledalci lahko na prvi dan novega leta z Dunaja spremljali enega od najbolj priljubljenih koncertov na svetu – tradicionalni novoletni koncert Dunajskih filharmonikov. Cikel najbolj priznanih dirigentov tokrat nadaljuje Daniel Barenboim.

Po tradiciji novoletnih koncertov bo največji del sporeda posvetil glasbi skladateljev dinastije Strauss, na sporedu pa bo tudi druga glasba skladateljev Hellmesbergerja in Ziehrerja.