TV namigi: Daj mi krila, Nadarjena in Kitajski zid

Sobota, 13. avgusta

Daj mi krila: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Donne-moi des ailes. Fr., 2019. Režija: Nicolas Vanier. Igrajo: Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Louis Vazquez, Frédéric Saurel, Lilou Fogli. Pust. film. 110 min.

Nejevoljen najstnik Thomas se prav nič ne veseli poletja. Preživljal ga bo s svojim očetom okoljevarstvenikom v preprosti koči, ki sploh nima interneta. Po nekaj dneh prilaganja ga, presenetljivo tudi zanj, pritegne sodelovanje pri očetovem projektu; naučiti jato ogroženih divjih gosi, kako iti na novo selitveno pot proti severu. Njihova stara pot je namreč polna onesnaženih predelov.

Film o resnični avanturi Christiana, specialista za migracije divjih gosi, in njegovega sina, ki je gosi spremljal z motornim zmajem od Francije čez polovico Evrope vse do Norveške.

Nadarjena: Planet TV ob 19.45

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Gifted. ZDA, 2017. Režija: Marc Webb. Igrajo: Chris Evans, Mckenna Grace, Lindsay Duncan, Octavia Spencer, Jenny Slate. Drama. 120 min.

Frank je samski moški, ki na Floridi vzgaja svojo navihano, visoko nadpovprečno inteligentno nečakinjo Mary. Deklici želi omogočiti srečno otroštvo, vendar te namene ogrozi njegova mati Evelyn, premožna Bostončanka, ki opazi matematične sposobnosti svoje sedemletne vnukinje, kar načne odnos med Frankom in Mary.

Začnejo se družinska nesoglasja in napetosti, stric in nečakinja pa končno najdeta razumevanje in podporo pri Roberti, zaščitniški stanodajalki, in dekličini učiteljici Bonnie ...

Kitajski zid: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

The Great Wall. ZDA, 2016. Režija: Yimou Zhang. Igrajo: Matt Damon, Tian Jing, Willem Dafoe, Pedro Pascal. Akc. fantaz. film. 110 min.

V temačnem srednjem veku se neustrašna bojevnika William Garin in Pero Tovar podata na nevarno pot proti Kitajski, da bi odkrila skrivnosti njihovega naprednega orožja. Ko prispeta na cilj, ju obtožijo vohunstva in zaprejo, toda kmalu ugotovita, da sta se znašla sredi krvave bitke za preživetje človeštva.

Deželo s severa vsakih 60 let napadejo srhljive pošasti in edino, kar jih lahko ustavi, je Veliki kitajski zid. William se odloči pridružiti elitni vojski, ki brani obzidje, toda, kljub temu, da je videl že mnogo vojn, ni pripravljen na nepredstavljive grozote, s katerimi se mora spopasti v osupljivih bitkah.