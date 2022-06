TV namigi: Dan državnosti, Plazenje in Zločini v Dublinu

Petek, 24. junija

Proslava ob dnevu državnosti: TV SLO 1 ob 21.00

Slo., 2022. Prenos s Kongresnega trga v Ljubljani. 90 min.

Slovesnost se bo začela s topovskimi salvami z Ljubljanskega gradu in pregledom častne enote Republike Slovenije ter ešalona praporščakov in zastavonoš. Slavnostni govornik bo predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Sledil bo umetniški del slovesnosti, ki jo ustvarjata Klemen Dvornik in Tomaž Letnar. Njeno temeljno sporočilo je, da je zgodovina vedno osebna, prihodnost pa vedno skupna. S Kosovelovimi citati, ki jih izrekajo igralci Maruša Majer, Barbara Ribnikar, Branko Jordan in Matija Vastl obuja zavest in opominja na razmerja med državo in narodom ter odgovornost oblasti in slehernega državljana za prihodnost države. Zato slovesnost povezujejo misli osebnosti, ki s svojim delom prihodnost že ustvarjajo.

Plazenje: Kanal A ob 22.25

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Crawl. ZDA, 2019. Režija: Alexandre Aja. Igrajo: Kaya Scodelario, Barry Pepper, Morfydd Clark, Ross Anderson, Jose Palma. Akc. film. 100 min.

Ko njen rodni kraj na Floridi zajame orkan, Haley ne upošteva navodil o evakuaciji, temveč se odpravi iskat svojega pogrešanega očeta, ki je obtičal v poplavljeni hiši. Najde ga hudo poškodovanega v kletnih prostorih družinske hiše, oba pa hitro zajame poplavna voda. Ker časa zmanjkuje, da bi ubežala nevihti, ki je vedno močnejša, Haley in oče kmalu ugotovita, da je naraščajoča voda še najmanjša njuna skrb. V hišo namreč zaplavajo aligatorji …

Čeprav gre za pogosto obdelano temo boja človeka s krvoločno pošastjo, je film dovolj napet in zabaven, da si zasluži ogled.

Zločini v Dublinu: Brio ob 22.00

Taken Down. Ir., 2018. 1/6. Režija: David Caffrey. Igrajo: Aïssa Maïga, Luke Pierucci, John Quinn, Seán Edo, Aaron Edo. TV-serija. 65 min.

Zločini v Dublinu Foto Pro Plus

Serija spremlja preiskavo nasilne smrti mlade nigerijske migrantke Esme.

Potem ko so njeno truplo odkrili na avtobusni postaji, primer prevzame policijska inšpektorica Jen Rooney in njena ekipa detektivov. Sledi jih vodijo do bližnjega centra, kjer begunci čakajo na politični azil. Stanovalci so pretreseni nad tragično smrtjo, toda nihče ne želi govoriti s preiskovalci, saj se bojijo deportacije ali ne zaupajo možem v modrem. Ko je pogrešano še eno dekle, se Jen znajde v napeti dirki s časom.