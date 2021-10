TV namigi: Dan suverenosti, Hrepenenje naroda in Negotova

Ponedeljek, 25. oktobra

Proslava ob dnevu suverenosti: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2021. Režija: Katja Pegan. Prenos prireditve. 60 min.

Dan suverenosti je praznik, s katerim zaznamujemo enega ključnih dogodkov v procesu osamosvojitve, dan, ko je zadnji vojak JLA zapustil ozemlje Slovenije. Prireditev je zasnovana tako, da se konceptualno premika med preteklostjo in prihodnostjo, želi biti optimistična in svetla, hkrati pa slovesna. Skozi pričevalce tistega časa spoznamo razmišljanja o pomembnem trenutku naše zgodovine.

Ker se je ta odločilni trenutek zgodil v Kopru, ob morju, je za glasbeni del, ki nosi mediteranski utrip, poskrbel Patrik Greblo, kratke filme pa je posnel Dean Grgurica. Med drugim nastopajo Orkester Slovenske vojske in Policijski orkester, pevke Anika Horvat, Štefica Stepančević in Ana Dežman.

Hrepenenje naroda: TV SLO 1 ob 21.00

Slo., 2021. Režija: Matjaž Mihelčič. Igrano-dok. film. 55 min.

Hrepenenje naroda Foto Tv Slo

Hrepenenje naroda je zgodba o vojni za Slovenijo z rekonstrukcijami najbolj znanih spopadov z JLA in pričevanjem udeležencev. Zanimiva dogajanja (Pekre, ukaz za ofenzivo, prvi spopad, Medvedjek, Trzin, Krakovski gozd, diverzantska akcija skladišče Borovnica, Holmec, prevzem vojašnic ter predaja JLA) dopolnjujejo nastopi nekaterih ključnih akterjev osamosvojitve, vojakov in njihovih najožjih sodelavcev. Film dopolnjujejo arhivski posnetki vojne za Slovenijo.

V filmu so nastopili Alenka Puhar, Igor Omerza, Slavko Kmetič, Franci Feltrin, Janez Janša, Igor Bavčar, Zoran Dernovšek, Lojze Peterle in Dimitrij Rupel.

Negotova: HBO ob 21.00

Insecure. ZDA, 2021. 5. sezona. 1/8. Igrajo: Sylvia Barron, Colleen Bowling, Tara R. Cook, Daniel Covarrubias, Victoria Gale Robertson. Hum. TV-serija. 30 min.

Negotova Foto HBO

Avtorica, scenaristka in igralka Issa Rae tudi v peti in hkrati zadnji sezoni serije Negotova prinaša svež in drugačen komedijantski glas.

Njena komična serija spremlja prijateljstvo med Isso (Rae) in Molly (Yvonne Orji), medtem ko se prebijata po zahtevnem poklicnem in zasebnem ozemlju sodobnega Los Angelesa – ter se pri tem soočata z neskončnimi izzivi dveh temnopoltih žensk, ki kljubujeta vsem rasnim in kulturnim stereotipom.